Vác cả cây đu đủ vào đám cưới để 'quẩy', người phụ nữ khiến cộng đồng mạng được phen 'cười ngất'

Đám cưới luôn là ngày của nhiều niềm vui hội tụ. Sau buổi lễ thành hôn, màn chúc tụng của quan viên hai họ, phần ca hát "quẩy" trên sân khấu bao giờ cũng được mong đợi.

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ đoạn clip hài hước người phụ nữ trung niên vác cả cây đu đủ vào để "quẩy" cùng cô gái đang biểu diễn trên sân khấu. Nhìn dáng đi loạng choạng, nhiều người đoán rằng bà đã xỉn mất rồi, nhưng vẫn đủ "sức mạnh" vác cả thân cây vào chung vui.

Hội trường đám cưới bỗng xuất hiện thêm "cây đủ đủ" khiến ai nấy đều bất ngờ. Vài người lo sợ sự cố có thể xảy ra nên đã chạy tới để mang cây ra ngoài.

Tuy nhiên, tất cả đều không làm lại người phụ nữ đang phấn khích trước âm nhạc. Bên dưới video clip hài hước này, nhiều người bình luận:

- Đám cưới miền Tây là vậy đó, vui hết sức, quẩy hết mình.

- Có vẻ như người phụ nữ này đã say lắm rồi, nhìn mặt cô đỏ bừng luôn.

- Ngày vui nên có "quậy" một chút vẫn không sao nha mọi người, chỉ mong là đừng ai bị thương thôi à!

- Nhìn cách cô lắc lư với điệu nhạc buồn cười không chịu được, chắc hẳn mọi người xung quanh bất ngờ lắm.

