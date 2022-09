Va chạm xe, tài xế bị hất văng ra khỏi cửa sổ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một ngã tư ở Thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ và được cameara an ninh gần đó ghi lại. Chiếc xe van đã vượt đèn đỏ ở ngã tư và lao về phía trước.

Cùng lúc đó, một chiếc HGV đang di chuyển với tốc độ cao cũng đang lao đến dẫn đến vụ va chạm vô cùng mạnh. Vụ việc đã khiến cabin của chiếc xe van vỡ vụn. Đáng ngạc nhiên hơn, lúc này, người tài xế xe van bỗng nhiên bị hất văng lên và rơi xuống đường một cách bình an vô sự.

Sau vài vòng lăn, có vẻ như người tài xế vẫn chưa hết bàng hoàng trước khoảnh khắc mình thoát khỏi tử thần.

Tác giả: Han (theo Daily mail)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn