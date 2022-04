Ưu tiên tiện ích chăm sóc sức khỏe – Xu hướng an cư hậu Covid

Lựa chọn không gian sống vì sức khỏe

Theo thống kê mới đây từ Ban Kinh tế Trung ương, tốc độ đô thị hóa tại Việt Nam đang tăng nhanh, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM. Khi tốc độ đô thị hóa nhanh, đồng nghĩa các vấn đề ô nhiễm môi trường và không khí cũng tăng cao. Đây cũng là lý do các công trình xanh luôn được chú trọng phát triển nhằm giải quyết thực trạng đáng ngại này.

Đặc biệt trước làn sóng Covid-19 với có sức tàn phá vô cùng khủng khiếp, dẫn đến số ca mắc và số ca tử vong cao kỷ lục trên khắp các quốc gia trên thế giới, mỗi cá nhân lại càng ý thức sâu sắc về vấn về chăm sóc – bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Theo đó, nhu cầu tìm kiếm không gian sống có nhiều mảng xanh, tích hợp nhiều tiện ích rèn luyện – chăm sóc sức khỏe của cộng đồng cư dân đô thị gia tăng mạnh mẽ, trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định chọn mua nhà của đa số cư dân hiện nay. Thị trường bất động sản theo đó buộc phải có những bước chuyển linh hoạt để đáp ứng thị hiếu mới này.

Dễ dàng nhận thấy trên thị trường, bên cạnh vị trí đắc địa, quy mô rộng lớn hay bảo chứng từ chủ đầu tư uy tín, mảng xanh sinh thái và hệ tiện ích đa dạng, chú trọng bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cư dân đang là yếu tố cạnh tranh rõ nét của các dự án hiện nay. Các dự án càng được đầu tư mạnh tay về tiện ích - dịch vụ vì sức khỏe, đảm bảo tính đa dạng, khác biệt, mới lạ càng ghi điểm và nhận được sự đón nhận của đông đảo khách hàng. Trong giai đoạn hiện nay, rất nhiều chủ đầu tư tận dụng thời cơ tung ra những sản phẩm hấp dẫn, đón đầu xu hướng an cư mới đang được ưa chuộng như trên.

Nói riêng về thị trường giàu tiềm năng như Vinh, đây là mảnh đất màu mỡ, sân chơi mới được nhiều thương hiệu bất động sản tìm đến khai thác và phát triển. Tiêu biểu cần kể đến - T&T Group - một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn hàng đầu Việt. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ cùng mục tiêu theo đuổi những giá trị bền vững, các dự án của Tập đoàn T&T Group hướng đến sự hoàn hảo, hiện đại với các dịch vụ - tiện ích theo tiêu chuẩn all – in - one, wellness...cho cộng đồng cư dân tương lai.

Thừa hưởng chuỗi giá trị bền vững từ T&T Group, T&T Victoria là dự án mang tiêu chuẩn Singapore lần đầu ra mắt tại thành phố Vinh. Lấy cảm hứng từ quốc gia xanh và sạch nhất thế giới, T&T Victoria mang tiêu chuẩn sống vượt đẳng cấp về sự tiện nghi và sang trọng với sự đầu tư mạnh mẽ vào mảng xanh sinh thái cũng như tiện ích nội khu, mang lại sự cân bằng không gian sinh hoạt và gần gũi thiên nhiên theo tiêu chuẩn quốc tế, có ý nghĩa bồi dưỡng – nâng cao sức khỏe cho mọi cư dân.

T&T Victoria tích hợp các tiêu chuẩn nâng tầm sức khỏe

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Vinh, T&T Victoria sở hữu vị trí đắc địa khi tiếp giáp 4 tuyến đường huyết mạch Quang Trung, Nguyễn Cảnh Chân, Đặng Thái Thân, Phan Đình Phùng.

Dự án cung cấp ra thị trường 18 căn shophouse, 420 căn hộ có diện tích từ 1-3 phòng ngủ. Các căn hộ tại T&T Victoria sở hữu đường nét kiến trúc mạnh mẽ, năng động và vẻ đẹp duyên dáng, quý phái. Chưa dừng lại ở đó, với lối thiết kế tập trung chính vào sự tiện nghi và lợi ích sức khỏe cho cư dân, T&T Victoria với các ô cửa và ban công rộng mở giúp tối ưu ánh sáng, gió trời.

Nâng tầm giá trị trải nghiệm dựa trên cảnh quan thiên nhiên, T&T Victoria sở hữu tầm nhìn Panorama rộng mở ôm trọn thành phố và sông Lam, mang đến cảm xúc thăng hoa và khơi nguồn năng lượng của gia chủ.

Khu vườn tượng tại T&T Victoria

Thiết lập điểm nhấn hiện đại, sang trọng trong nghệ thuật bố trí cảnh quan, T&T Victoria sở hữu những mảng cây xanh trải dài khắp dự án, từ hầm để xe, khuôn viên tầng 1 đến vườn tượng và thảm thực vật trên cao...với đa dạng chủng loại phong phú miền nhiệt đới, đưa cư dân trải nghiệm những không gian xanh mát. Mỗi ngày, cư dân sẽ lạc bước vào vườn nhiệt đới với ngập tràn sắc xanh trong lành cùng thơm dịu nhẹ của cây cỏ… giúp tái tạo sức sống căng tràn sau ngày dài làm việc – học tập mệt mỏi.

Đặc biệt hơn, T&T Victoria lần đầu tiên đưa cư dân trải nghiệm phong cách sống “Dynamic Luxury” với mọi tiện ích và dịch vụ nội khu đặc quyền tích hợp ngay ngưỡng cửa như: vườn BBQ ngoài trời, đá muối Himalaya, đường dạo bộ massage chân, vườn sỏi thiền, không gian đọc sách, vườn tượng, sân golf mini, khu vui chơi trẻ em,… Đặc biệt, trung tâm thương mại ngay khối đế tòa nhà là nơi tập trung nhiều ngành hàng với các thương hiệu nổi tiếng – thỏa mãn tận hưởng của cộng đồng cư dân tinh hoa.

Đóng vai trò dự án trọng điểm của thương hiệu T&T Group, T&T Victoria được tiếp thị và phân phối độc quyền bởi Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE:KHG). Trên thị trường bất động sản, Khải Hoàn Land được biết đến với vai trò Nhà Phát triển dự án và Môi giới bất động sản hàng đầu Việt Nam, sở hữu thị phần phân phối phần và là đối tác uy tín của nhiều chủ đầu tư nổi tiếng. Với gần 40 chi nhánh quy mô tập trung trải dài từ Nam ra Bắc, cùng đội ngũ K.I.S (Khai Hoan Land Investment Specialist – Chuyên gia quản lý đầu tư bất động sản) nhiệt huyết và tài năng, Khải Hoàn Land luôn nhận được sự đánh giá cao trong việc cung cấp các sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.

Hiện nay, Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE:KHG) cùng các đại lý liên kết Công ty TNHH MTV Phú Đạt, Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Tân Long, Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư và Phát triển bất động sản Euro Miền Trung tiếp tục là cầu nối uy tín giúp quý khách hàng tiếp cận những sản phẩm chất lượng từ T&T Victoria với nhiều quỹ căn đẹp cùng chính sách khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị sản phẩm, 70% còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc 12 tháng.

Quý khách hàng - Nhà đầu tư quan tâm đến dự án, vui lòng liên hệ đến các chi nhánh quy mô tập trung của Tập đoàn Khải Hoàn Land hoặc các đơn vị liên kết Phú Đạt, Tân Long, Euro Miền Trung để sớm sở hữu những căn hộ chất lượng của T&T Victoria./.

Tác giả: HN

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn