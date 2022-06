Ukraine tuyên bố không kích phá hủy các kho nhiên liệu, vũ khí của Nga

Ukraine tuyên bố phá hủy các kho nhiên liệu, vũ khí tại một căn cứ không xác định của Nga hôm 4/6 (Ảnh: Zenger).

Trong một thông cáo ngày 4/6, Lữ đoàn pháo binh 45 của quân đội Ukraine cho biết, lực lượng của họ đã sử dụng 2 máy bay không người lái để tấn công vào kho nhiên liệu và kho vũ khí của Nga phục vụ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Một trong 2 máy bay không người lái bị phá hủy do hỏa lực Nga đáp trả nhưng là sau khi đã tấn công vào cơ sở hậu cần của Nga.

Thông cáo không nêu rõ địa điểm diễn ra vụ tấn công, nhưng nói rằng căn cứ của Nga "cháy suốt đêm". Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chiến sự miền Đông Ukraine leo thang căng thẳng. Theo đánh giá của cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đang nắm thế áp đảo về hỏa lực tại đây nhờ các hoạt động tấn công hiệp đồng binh chủng của lực lượng không quân và pháo binh nước này. "Tại khu vực miền Đông Ukraine, không quân Nga đã hoạt động hết công suất khi các máy bay nước này liên tục thực hiện các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu của quân đội Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Về phía Ukraine, giới chức nước này tiếp tục hối thúc phương Tây cung cấp thêm nhiều hệ thống pháo phản lực để đối phó đà tiến công của Nga. Cố vấn quân sự của Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych, cho biết Ukraine cần 60 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS), gấp nhiều lần số lượng mà Anh và Mỹ cam kết viện trợ.

"Nếu có được 60 hệ thống đó, chúng tôi có thể cản đà tiến công của Nga ở bất cứ đâu. Nếu chúng tôi chỉ nhận được 40 hệ thống, họ sẽ tiếp tục tiến công dù với tốc độ chậm, nếu Ukraine chỉ nhận được 20 hệ thống, họ sẽ tiếp tục tiến công nhưng gây thương vong cao hơn hiện nay. Chúng tôi càng nhận được ít thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Binh sĩ của chúng tôi sẽ tiếp tục phải hy sinh, chúng tôi sẽ tiếp tục thất thế", ông Arestovych nói.

Ông Arestovych tin rằng, các hệ thống pháo phản lực phóng loạt có thể là "vũ khí thay đổi cuộc chơi", nhưng vấn đề là Kiev không có đủ hệ thống đó để xoay chuyển cục diện xung đột.

Ukraine đã đề nghị phương Tây cung cấp các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) như M270 và M142 HIMARS, để tấn công quân đội và kho dự trữ vũ khí ở hậu phương của lực lượng Nga.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch viện trợ cho Ukraine các hệ thống pháo phản lực HIMARS có độ chính xác cao sau khi nhận được đảm bảo từ Kiev rằng họ sẽ không sử dụng chúng để tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Một quan chức Mỹ tiết lộ, ban đầu, Mỹ sẽ chuyển cho Ukraine 4 hệ thống pháo này. Anh cũng cam kết viện trợ pháo phản lực cho Kiev, song không nêu rõ số lượng cụ thể.

Những cam kết trên đánh dấu một bước tiến nữa trong hoạt động viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine và nó cũng vấp phải sự chỉ trích của Nga. Tổng thống Vladimir Putin cuối tuần qua cảnh báo, Nga sẽ tấn công các mục tiêu mới nếu Mỹ cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 6/6 cũng tuyên bố, nước này sẽ đẩy chiến tuyến cách xa biên giới Nga hơn nếu Ukraine được viện trợ các vũ khí tầm xa.

