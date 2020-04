UBND tỉnh Nghệ An họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Toàn cảnh cuộc họp.

Trong tháng 4, Nghệ An nằm trong nhóm nguy cơ dịch Covid-19 có thể lây lan ra cộng đồng, toàn tỉnh phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung cao độ để chỉ đạo, thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch đúng với tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ cách ly và bàn giao hơn 6.800 công dân về địa phương. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 179 ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội, ứng phó với dịch Covid-19, đến ngày 15/4 các ngân hàng đã miễn, giảm lãi suất cho 164 khách hàng với dư nợ gần 2.200 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 73 khách hàng với số tiền gần 336 tỷ đồng; giải ngân mới gần 2.700 tỷ đồng cho 399 khách hàng. Lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng lớn nhất từ dịch bệnh.

Bên cạnh đó, hoạt động giao thông vận tải, thu hút đầu tư, xây dựng tại các khu, cụm công nghiệp, địa phương đều bị đình trệ do dịch Covid-19.

Kế hoạch kích cầu, thu hút đầu tư, tái sản xuất đã được các ngành dự kiến và báo cáo tại cuộc họp. Sở Giáo dục đào tạo cũng báo cáo kế hoạch chuẩn bị cho học sinh trở lại trường từ ngày 27/4 đối với THCS, THPT và ngày 4 tháng 5 đối với bậc Tiểu học và Mầm non.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu: Trong tháng 5 toàn tỉnh chú trọng công tác thi đua chào mừng ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu mới. Đặc biệt, ngành y tế phải theo dõi sát 9 trường hợp là người Nghệ An dương tính với Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện khi được ra viện về địa phương để có phương án quản lý, cách ly đúng quy định; Tiến hành rà soát để có phương án miễn, giảm đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền theo đúng quy định. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng cho biết, chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá; Đồng thời yêu cầu tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, hoàn thuế, gia hạn nộp thuế của doanh nghiệp theo quy định và tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ tín dụng của Chính phủ, có chính sách ưu tiên cho đối tượng khách hàng thuộc lĩnh vực sản xuất các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành ở mức cao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, rau xanh cho người dân; Tăng cường hỗ trợ tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, hỗ trợ phát triển các ngành dịch vụ; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết nhanh các dự án vướng thủ tục để cấp phép.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghi các Sở, ngành, trong tháng 5 phải bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 để trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.

Về một số kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Sở ngành tham mưu để UBND tỉnh xử lý đúng quy định./.

Tác giả: Nguyễn Nam - Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An