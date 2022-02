UBND tỉnh làm việc với JICA Nhật Bản tại Việt Nam

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia JICA.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – Nhật Bản, JICA đã và đang hỗ trợ phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An thông qua các chương trình/dự án hợp tác như nâng cấp hạ tầng thủy lợi, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị thực phẩm, phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp cũng như thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh. Mặt khác, JICA đã và đang nghiên cứu xây dựng các hoạt động mới hỗ trợ quản lý lao động ngoài nước.

Chuyến công tác lần này của Đoàn chuyên gia JICA (từ ngày 20/02-22/02/2022) nhằm kiểm tra các kết quả dự án đã được thực hiện trước đây và cập nhật tiến độ, tình hình quản lý các hoạt động hợp tác hiện tại trong lĩnh vực nông nghiệp và tìm hiểu về tình hình quản lý, đào tạo... lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Thông tin đến Đoàn chuyên gia JICA một số nét khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, riêng về lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh song vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của khu vực nông nghiệp đạt 5,59%, cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Nghệ An đã và đang triển khai nhiều dự án do JICA hỗ trợ như: Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc; Công trình chống ngập úng tại thành phố Vinh; Dự án Hợp tác kỹ thuật về Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An; Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Nghệ An; Dự án đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các bản làng nông ngư nghiệp. Những dự án này đã đem lại hiệu quả rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Nghệ An.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đề nghị Đoàn chuyên gia JICA tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ tỉnh Nghệ An hoàn thành các dự án hợp tác đang triển khai; đồng thời, trên cương vị công tác của mình mong muốn các thành viên trong đoàn sẽ là cầu nối giúp đỡ, giới thiệu nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đối tác Nhật Bản đến với Nghệ An, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Nghệ An và Nhật Bản thiết thực hơn nữa, đáp ứng mong muốn, kỳ vọng của chính quyền và nhân dân hai nước nói chung, Nghệ An và Văn phòng JICA nói riêng.

Ngài Murooka Naomichi – Phó trưởng đại diện JICA tại Việt Nam phát biểu

Cảm ơn chính quyền tỉnh cũng như các sở, ngành thời gian qua đã tạo điều kiện cho chuyên JICA gia thực hiện nhiệm vụ tại Nghệ An, Ngài Murooka Naomichi – Phó trưởng đại diện JICA tại Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn công tác đã trao đổi về nội dung hợp tác đã được ký kết từ tháng 9/2019 giữa ba bên: UBND tỉnh Nghệ An, Cơ quan JICA và JETRO Nhật trên 3 lĩnh vực là nông nghiệp nông thôn, xúc tiến đầu tư và phát triển nguồn nhân lực toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác

Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành chụp hình lưu niệm với Đoàn chuyên gia JICA tại Việt Nam

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến các dự án đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh. Riêng ở lĩnh vực lao động – việc làm, Giám đốc Sở LĐTB&XH Đoàn Hồng Vũ cho hay, từ năm 2019-2021, Nghệ An đã đưa hơn 35.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài, trong đó có hơn 12.000 người đi làm việc tại Nhật Bản. Hiện trên địa bàn tỉnh có 34 đơn vị tuyển dụng đi làm việc tại nước ngoài trong đó có thị trường Nhật Bản. Phía tỉnh mong muốn JICA chọn Nghệ An làm địa phương thí điểm để tuyển chọn thực tập sinh tại Nhật Bản vừa mang lại thu nhập vừa giúp lao động Nghệ An có tay nghề, chuyên nghiệp hơn. Đồng thời, mong muốn các đơn vị đào tạo, tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản quan tâm đến việc đào tạo giúp lao động có kỹ năng, quan tâm đến vấn đề phúc lợi cho lao động...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn