UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2022

Phiên họp đã thống nhất thông qua các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh và các dự thảo Quyết định, gồm: 1. Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 2. Dự thảo Nghị quyết Quy định về nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 3. Dự thảo Quyết định quy định về tỷ lệ quay vòng, trình tự luân chuyển, quy trình theo dõi, giám sát của cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và các nội dung khác về quản lý luân chuyển cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 4. Dự thảo Quyết định phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể đối với từng đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 5. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng và trang bị phương tiện PCCC cho đội dân phòng trên địa bàn Nghệ An, giai đoạn 2021-2025. 6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 7. Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...