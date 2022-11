UBND tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 11

Quang cảnh phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp

Phiên họp đã nghe và thông qua nội dung dự thảo các báo cáo: Báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đ/c Nguyễn Xuân Đức – Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế đối ngoại năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Phiên họp cũng đã nghe và thông qua nội dung dự thảo Báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế đối ngoại năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Theo dự thảo Báo cáo, hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư trong năm 2022 diễn ra sôi nổi và có nhiều khởi sắc. Hoạt động đối ngoại được triển khai chủ động, đồng bộ, hiệu quả, toàn diện trên cả 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Đ/c Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi một số vấn đề cử tri kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa XVIII đề nghị các ngành chức năng quan tâm giải quyết

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác lập và phê duyệt quy hoạch được triển khai đồng bộ; việc xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư được đổi mới và bước đầu phát huy hiệu quả. Hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo và tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư, nhất là hạ tầng trọng điểm.

Hiện nay, trong 24 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động có 12 CCN lấp đầy 100% diện tích. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các CCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 80%. Đến nay, thu hút được 267 dự án vào thuê đất trong CCN, tạo việc làm cho 22.680 lao động, giá trị sản xuất các doanh nghiệp trong CCN đạt xấp xỉ 3.856 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách hàng năm khoảng 468 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư đạt kết quả rất tích cực, trong đó thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cao nhất từ trước đến nay, đóng góp rất lớn cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế của tỉnh sau đại dịch COVID-19. Trong 10 tháng đầu năm 2022, số vốn FDI đầu tư tại Nghệ An đạt hơn 810,2 triệu USD, đưa Nghệ An lần đầu tiên lọt top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước. Trong đó, có các dự án sản xuất công nghiệp lớn như: Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử Goerteck 1-2 (điều chỉnh tăng 400 triệu USD), Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Luxshare - ICT 2 (150 triệu USD), Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu của Công ty Mega Step Holdings Limited (56 triệu USD), Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu của Công ty Million Plan International Limited (43 triệu USD), Nhà máy giày Ever Plus Nghệ An (30 triệu USD).

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh nêu một số nội dung góp ý vào Báo cáo công tác cải cách hành chính

Cũng tại phiên họp, thành viên UBND tỉnh đã thông qua nội dung dự thảo Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; dự thảo Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trong chương trình làm việc sáng nay, phiên họp đã thông qua: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua chủ trương thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62, Luật Đất đai để thực hiện trên địa bàn tỉnh; dự thảo quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

