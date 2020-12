U21 SLNA nắm quyền tự quyết để có mặt ở bán kết Giải U21 QG 2020

Niềm vui của các cầu thủ U21 SLNA sau khi giành chiến thắng trước Long An (Ảnh Báo Thanh Niên)

Sau 2 trận toàn thắng, Viettel đứng đầu bảng với 6 điểm và đã chắc chắn giành 1 vé vào bán kết. Trong khi đó với 2 trận thua, Long An vẫn trắng tay, đứng cuối bảng và cũng đã chắc chắn bị loại.

Tấm vé còn lại lọt vào vòng đấu giành cho 4 đội mạnh nhất lúc này chỉ còn là cuộc tranh chấp giữa hai đội bóng còn lại: Sông Lam Nghệ An và Phố Hiến.

Sông Lam Nghệ An hiện đang xếp thứ 2 với 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là +4. Trong khi Phố Hiến xếp thứ 3 với chỉ vẻn vẹn 1 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là -2.

Điều đó có nghĩa là Sông Lam Nghệ An chỉ cần thủ hòa với Viettel ở lượt đấu cuối là sẽ chính thức có mặt ở bán kết giải năm nay mà không cần phải quan tâm đến trận đấu còn lại giữa Phố Hiến và Long An. Bởi khi đó, Sông Lam Nghệ An sẽ kết thúc vòng bảng với 5 điểm, trong khi số điểm nhiều nhất mà Phố Hiến có thể đạt tới chỉ là 4.

Thậm chí với khoảng cách vượt trội về hiệu số bàn thắng bại như hiện nay (+4 so với -2), thầy trò HLV Đinh Văn Dũng vẫn có thể đi tiếp nếu thất bại trước Viettel trong khi Phố Hiến không thắng hoặc chỉ thắng sát sao Long An ở lượt đấu cuối. Trong trường hợp đó, Phố Hiến và Sông Lam Nghệ An sẽ cùng kết thúc vòng bảng với 4 điểm nhưng SLNA sẽ xếp trên do có hiệu số bàn thắng bại cao hơn (hai đội đã hòa nhau 1-1 ở trận ra quân).

Có thể nói cục diện ở bảng B, U21 Sông Lam Nghệ An có quyền tự quyết ở trận đấu vào chiều ngày mai trong khi đó cơ hội lọt vào bán kết của Phố Hiến lúc này có thể nói là rất mong manh. Đoàn quân của HLV Hứa Hiển Vinh chỉ có thể lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng đấu giành cho 4 đội mạnh nhất nếu như đánh bại Long An với cách biệt từ 6 bàn trở lên, đồng thời hy vọng thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh dù đã có vé vào bán kết nhưng vẫn chơi sòng phẳng và đánh bại được SLNA.

Lịch thi đấu lượt cuối bảng B - VCK U21 QG 2020, Ngày 15/12:

15h00 (Sân phụ): Phố Hiến - Long An

​15h00 (sân 19/8): Sông Lam Nghệ An - Viettel

