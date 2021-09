Tưởng niệm 20 năm nỗi đau làm tổn thương 'niềm tự hào của người Mỹ'

Hai mươi năm đã trôi qua kể từ khi xảy ra vụ tấn công 11/9 của Al-Qaeda ở Hoa Kỳ, nhưng thảm họa này vẫn gây đau đớn cho người Mỹ.

Người Mỹ đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày 11/9 với việc người lính cuối cùng rời khỏi Afghanistan. Cả một thế hệ đã lớn lên kể từ buổi sáng đau thương 11/9/2001. Người sáng lập Al-Qaeda, Osama bin Laden đã bị truy lùng và giết chết. Một tòa nhà chọc trời mới cao chót vót đã mọc lên ở Manhattan, thay thế cho Tòa tháp Đôi đã quân khủng bố phá hủy.

Tuy nhiên, sự kiện 11/9 không bao giờ biến mất hoàn toàn. Taliban từng che chở cho bin Laden đang trở lại cai trị Afghanistan. Tại Vịnh Guantanamo, bị cáo chủ mưu vụ 11/9 Khalid Sheikh Mohammed và 4 người đàn ông khác tiếp tục chờ xét xử, 9 năm sau khi cáo buộc được đưa ra.

Ngay cả câu chuyện đầy đủ về cách cuộc tấn công xảy ra vẫn còn là bí mật. Chỉ tuần trước, Tổng thống Biden mới ra lệnh tiết lộ các tài liệu mật từ cuộc điều tra của FBI trong sáu tháng tới về cuộc tấn công nay.

Giống như mọi năm, các buổi lễ đơn giản, đẹp đến nao lòng sẽ diễn ra tại ba địa điểm mà những kẻ không tặc Al-Qaeda đã lái máy bay chở hàng tấn công vào.

Khu vực hồ vuông tại Ground Zero với những dòng tên các nạn nhân được khắc trên tấm bảng đồng.

Ground Zero (Khu vực số 0) ở New York là nơi mà phần lớn trong số khoảng 3.000 người thiệt mạng do các cuộc tấn công trong vụ khủng bố 11/9 trên đất Mỹ, đã thiệt mạng trong các vụ nổ ban đầu, nhảy ra ngoài nhằm thoát thân hoặc đơn giản là biến mất trong địa ngục của những tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới đang sụp đổ.

Tại Lầu Năm Góc, một chiếc máy bay đã xé một lỗ lửa bên hông trung tâm đầu não quân sự của siêu cường.

Và ở Shanksville, Pennsylvania, làn sóng không tặc thứ ba đã ập vào một cánh đồng sau khi hành khách chống trả, khiến chiếc United 93 bị bắn rơi trước khi đạt được mục tiêu dự định - có thể là tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC.

Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ dừng chân tại mỗi địa điểm này vào thứ Bảy (11/9) để "vinh danh và tưởng nhớ những sinh mạng đã mất", Nhà Trắng cho biết. Tổng thống Biden đã lên kế hoạch cho đây là một ngày quan trọng trong nhiệm kỳ Tổng thống gần tám tháng của mình.

Tổng thống Biden trong một buổi lễ chuyển giao thi thể các binh sỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom kép ở sân bay Kabul tại Căn cứ Không quân Dover ở Dover, Delaware, vào ngày 29/8/2021. Ảnh: Reuters

Tiếp quản từ người tiền nhiệm Donald Trump vào tháng Giêng, với đất nước vẫn đang quay cuồng với cuộc tấn công của đám đông ủng hộ ông Trump vào Quốc hội, Tổng thống Biden đã hứa với người Mỹ về việc rút quân đội nước này khỏi Afghanistan vào dịp lễ kỷ niệm 11/9 năm nay.

Mặc dù ông Trump đã hứa với Taliban thời hạn cuối cùng để rút quân là ngày 1/5/2021 nhưng ông Biden đã thay đổi ngày rút quân thành ngày 11/9. Sau đó, ông đã thay đổi thời hạn này thành ngày 31/8 để giảm sự nhạy cảm chính trị của thời điểm 11/9 trong kế hoạch này.

Nhưng thực tế, thay vì chủ trì một khoảnh khắc thống nhất 2 sự kiện quan trọng thì trong dịp tưởng niệm ngày 11/9, ông Biden lại chịu nhiều phản ứng mạnh mẽ và không mấy đồng tình của người dân về cuộc sơ tán bị cho là "hỗn loạn" của quân đội Mỹ khỏi Kabul để kết thúc cái gọi là “cuộc chiến mãi mãi”.

Nhiều ý kiến cho rằng, ông đã "thất bại" khi rút quân khỏi Afghanistan vào những ngày cuối tháng 8 năm nay. Nhất là tại buổi lễ đón 13 quân nhân Hoa Kỳ - những người Mỹ cuối cùng chết trong chiến tranh do vụ đánh bom liều chết ở Kabul, trở về đất Mỹ, ông Biden đã phải đối mặt với nhiều nỗi đau buồn, tức giận của thân nhân các quân nhân này và nhiều người Mỹ phản đối cách chính quyền ông Biden thực hiện việc rút quân.

Hôm nay, khi ông Biden đến ba địa điểm lịch sử để tưởng niệm sự kiện 11/9, sức nặng của 20 năm lịch sử - và bằng cách nào đó cần phải lật lại trang - sẽ đè nặng lên vai ông.

Tác giả: Vỹ Minh

Nguồn tin: baophapluat.vn