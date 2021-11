Tương Dương (Nghệ An): Công trình thủy lợi tiền tỷ, vận hành được…3 ngày

Vừa dùng đã hỏng

Được biết, ngày 05/10/2016, UBND huyện Tương Dương có Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi Thăm Thẩm, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương.

Đây là dự án thuộc nhóm C với mục tiêu đầu tư là đảm bảo cấp nước sản xuất nông nghiệp (60 ha cây chanh leo) cho nhân dân bản Thăm Thẩm, xã Nhôn Mai. Tăng năng suất lao động, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân vùng hưởng lợi.

Bể nước thuộc dự án công trình Thủy lợi Thăm Thẩm, xã Nhôn Mai

Công trình gồm đập ngăn nước, hệ thống đường ống chính tự chảy dài gần 1,2 km để dẫn nước từ trên núi xuống và hệ thống đường ống các tuyến nhánh cung cấp nước cho hơn 20 hộ dân sống dưới chân núi, cạnh bên quốc lộ 16. Kinh phí đầu tư công trình hơn 2 tỉ đồng. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 11/2017.

Thế nhưng, ông Và Bá Ca - Trưởng bản Thăm Thẩm, xã Nhôn Mai cho biết nước chỉ chảy được… 3 ngày thì ngừng hẳn vì đường ống chính ở phía trên núi bị bể, khiến nước không thể đến được các khu vực trồng chanh leo và nhà dân dưới chân núi.

Sau khi ống vỡ, đơn vị thi công đã cho khắc phục, dùng bê tông đổ lấp kín đoạn ống để chống vỡ. Nhưng, sau đó, khi vận hành trở lại, đường ống tiếp tục vỡ ở các vị trí phía dưới khiến nước không thể đến nơi cần đến.

Người dân bản Thăm Thẩm chưa được hưởng lợi từ dự án tiền tỷ nêu trên và liên tục kiến nghị khắc phục, sửa chữa

“Đây là lỗi kỹ thuật, họ thiết kế không phù hợp, áp suất nước mạnh quá nên bị phá vỡ đường ống là đương nhiên thôi” - Ông Ca khẳng định với PV.

Còn ông Moong Văn Hợi - Bí thư chi bộ bản Thăm Thẩm, xã Nhôn Mai cũng cho biết, đường ống vỡ, nước không thể chảy đến bể chứa tập trung để chảy về nhà dân. Chỉ riêng nhà ông có đường ống chính chạy qua nên ông tận dụng lấy nước được một thời gian, nhưng sau đó nước cũng kiệt. Hiện nay, để có nước sinh hoạt, ông Hợi phải dùng ống nước tự chảy của nhà mình lấy từ khe về.

Nguy cơ lãng phí tiền tỷ đầu tư?

Ông Và Bá Ca, cho biết: “Từ khi hoàn thành đến nay, công trình này chưa có tác dụng gì, chúng tôi không sử dụng được mà phải dùng đường ống riêng để lấy nước từ trên khe suối về để dùng”.

Ông Ca nói thêm rằng, công trình thủy lợi này mục tiêu chính là phục vụ cho dự án trồng cây chanh leo với diện tích khoảng 60a của bản Thăm Thẩm, loại cây được kỳ vọng xóa nghèo cho dân bản từ mấy năm trước. Nhưng công trình chỉ tưới được vài ngày rồi hỏng. Người dân vẫn phải sử dụng ống dẫn nước riêng để lấy nước từ trên núi về tưới cho cây.

Hệ thống nước tự chảy do người dân tự lắp đặt để dẫn nước suối về nhà chỉ sử dụng vào những tháng có mưa. “Từ tháng 6 đến tháng 9, nắng nóng gay gắt, chúng tôi thường xuyên bị thiếu nước, nhiều nhà phải lên núi đi tìm, xách từng xô nước nước về để dùng. Khổ lắm!” - ông Ca nói.

Dự án vận hành được...3 ngày rồi "đắp chiếu" từ đó đến nay đã nhiều năm trời

Được biết, trong các cuộc họp hội đồng nhân dân xã và tiếp xúc cử tri, người dân bản Thăm Thẩm đã nhiều lần đề nghị cho sửa chữa để người dân có nước dùng, nhưng đến nay, công trình vẫn chưa có gì chuyển biến, nhiều đoàn kiểm tra thực tế về tận nơi rồi nhưng vẫn chưa thấy họ khắc phục, sửa chữa.

Được biết, trước đó, nhận được phản ánh của Ban quản lý bản Thăm Thẩm và UBND xã Nhôn Mai về việc yêu cầu sửa chữa, khắc phục hệ thống đường ống nước sinh hoạt để cung cấp cho bản Thăm Thẩm, ngày 07/4/2021 Ban quản lý dự án huyện Tương Dương đã đi kiểm tra vị trí hư hỏng do Ban quản lý bản Thăm Thẩm xác định. Sau đó, Ban đã đề nghị UBND huyện Tương Dương thành lập tiếp đoàn công tác để kiểm tra xác minh nguyên nhân do công tác thiết kế, thi công hay do quá trình sử dụng chưa đúng quy định.

Trao đổi với PV, ông La Văn Thái - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tương Dương, cho biết: Sau nhiều lần người dân đề nghị, mới đây, UBND huyện Tương Dương đã lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra công trình này.

Báo cáo của đoàn kiểm tra khẳng định, đường ống chính dẫn nước bị vỡ 3 điểm. Vị trí đấu nối điểm cuối của hệ thống nước thủy lợi ra hệ thống nước sinh hoạt không có khóa điều tiết khiến đường ống thủy lợi bị vỡ, nước không đủ áp lực để chảy đến bể chứa tập trung cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Khi được hỏi về phương án khắc phục. Ông Thái, cho hay: “Chúng tôi đã kiến nghị UBND huyện phương án khắc phục và đang chờ ý kiến chỉ đạo”.

Ông Lương Văn Thành, Phó chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, thừa nhận từ ngày công trình này hoàn thành đến nay, người dân kêu ca rất nhiều vì nước không có. UBND xã đã nhiều lần đề nghị huyện cho kiểm tra và khắc phục để người dân có nước sử dụng.

Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá của đoàn kiểm tra liên ngành về công trình thủy lợi Thăm Thẩm vào ngày 22/10/2021

Mặc dù công trình chỉ sử dụng được vài ngày sau khi đưa vào vận hành rồi phải “đắp chiếu” từ đó đến nay. Thế nhưng, trong biên bản lập ngày 9/3/2019 xác nhận hết thời gian bảo hành công trình vẫn khẳng định “công trình vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật”. Biên bản có xác nhận của đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công, UBND xã Nhôn Mai và bản Thăm Thẩm.

Về nội dung này, ông Moong Văn Hợi - Trưởng bản Thăm Thẩm thời điểm đó, khẳng định, do được hứa cứ ký xong thủ tục rồi đường ống sẽ được sửa chữa nên đã ông ký vào biên bản.

Việc một công trình ở vùng biên giới được đầu tư tiền tỷ nhưng chỉ sử dụng được vài ngày rồi “đắp chiếu” nhiều năm nay là một sự lãng phí lớn. Đề nghị UBND huyện Tương Dương nhanh chóng có biện pháp khắc phục, sửa chữa để người dân được hưởng lợi, đảm bảo mục tiêu ban đầu khi xây dựng dự án này.

