Tưởng bạn trai muốn "ân ái" trong ô tô, cô gái đang ngủ thì sốc nặng khi mở mắt

Your browser does not support the video tag.

Clip: Người đàn ông ăn cắp chiếc ô tô khi người phụ nữ vẫn đang ngủ say bên trong.

Theo tờ New York Post đưa tin, một người đàn ông đã ăn cắp chiếc ô tô với một người phụ nữ đang ngủ say bên trong, sau đó chở cô ấy đến một nơi khác rồi quấy rối tình dục cô.

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 7/11 vừa qua. Camera giám sát an ninh gần đó đã ghi lại được hình ảnh một chiếc ô tô màu trắng đỗ bên lề đường, ngay phía trước số 315 đường Wyckoff Ave, thuộc quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ.

Người lái chiếc ô tô này là một người đàn ông 26 tuổi và trên ghế phụ là cô bạn gái 27 tuổi đang ngủ say. Người đàn ông 26 tuổi đã đỗ xe bên lề đường rồi rời đi đâu đó mà không hề khóa cửa xe, không biết bạn gái mình sắp gặp nguy hiểm.

Ngay lập tức, một người đàn ông lạ mặt đứng gần đó đã để ý đến chiếc xe này. Khi nhận thấy không còn ai đứng gần đó và người phụ nữ trong xe lại đang ngủ rất say, người đàn ông lạ mặt này đã lén lút lại gần xe, sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế trước, lái chiếc xe đi mất.

Theo thông tin từ cảnh sát, sau đi ăn trộm chiếc ô tô, người đàn ông này đã lái đến một đoạn đường vắng và đỗ lại ở đoạn gần phố Suydam và Đại lộ Onderdonk, sau đó có hành vi quấy rối tình dục người phụ nữ ngủ trên xe. Anh ta đã hôn cô ấy, sau đó cho tay vào "phần dưới" của cô. Vì ngủ quá say, người phụ nữ không hề phát hiện chiếc xe của bạn trai mình đã bị lấy cắp và bản thân bị bắt cóc. Người phụ nữ cứ tưởng bạn trai muốn "ân ái" cho đến khi mở mắt tỉnh dậy và sốc nặng, sau đó hét lớn khi nhận ra người bên cạnh không phải bạn trai mình.

Thấy vậy, người đàn ông kia lập tức chột dạ và sợ hãi, mở cửa xe và chạy trốn khỏi hiện trường. Trong khi đó, người phụ nữ vô cùng bàng hoàng và hoảng sợ, lập tức gọi điện cho bạn trai mình và cảnh sát tới giải cứu.

Cảnh sát thành phố New York xác định nghi phạm là một người đàn ông quốc tịch Tây Ban Nha, độ tuổi từ 35-40 tuổi, hiện vẫn đang bỏ trốn. Cảnh sát đã công bố đoạn video trích xuất từ camera an ninh và một số bức ảnh của nghi phạm, bao gồm cả hình ảnh hắn ăn trộm ô tô và uống bia tại một quán bar, hy vọng sớm xác định được danh tính và bắt giữ được nghi phạm.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn