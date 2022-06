Tuổi trẻ Nghệ An ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2022

Trong tỉnh

Ngày 4/6, tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An), Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An.