"Tuesday" xăm trổ bị chính thất đánh ghen tan nát thân xác

Mới đây trên MXH, dân tình xôn xao với đoạn clip đánh ghen của hai cô gái trẻ được lan truyền. Theo đó, cô gái bị đánh ghen được cho là đang cặp kè với người đàn ông đã có vợ. Cô nàng này sở hữu vẻ bề ngoài xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm, với hình xăm trên người.

Trong clip, người vợ (mặc áo xanh) bắt gặp chồng mình đi với "Tuesday" liền lao vào đánh ghen không thương tiếc. Vừa đánh, người vợ vừa hỏi cô bồ những câu như: "Mày sang nhà tao làm gì?", "Thích rủ chồng người khác đi bay à?".

Mỗi một lần hỏi là một lần người vợ nắm đầu tình địch và thụi, đá liên tục vào bụng. Chị vợ đi cùng với nhiều người nên có vẻ cô bồ và anh chồng không dám chống cự. Trong trận đòn của người vợ, "Tuesday" chỉ biết ôm chặt mặt chịu trận.

Trong khi "Tuesday" nhận trận đòn từ vợ, anh chồng chỉ biết đứng giữa can ngăn vợ và che chở cho cô bồ núp sau lưng nhưng cũng không dám làm gì.

Đoạn clip đánh ghen sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều ý kiến cho rằng cô vợ phải nên "xử" cả người chồng bởi nếu đã lăng nhăng thì không người này thì người khác, đánh ghen sẽ làm hạ thấp giá trị của bản thân.

Cô bồ ôm chặt nhân tình mặc người vợ đánh tới tấp. Ảnh cắt từ clip

Dưới clip, nickname AnSo Nguyen bình luận: "Đánh thì cũng thế thôi. Chồng các chị có máu ngoại tình thì không em này thì cũng là em khác.".

Còn nickname Quynh Ta bày tỏ: "Đàn bà đi đánh ghen kiểu tột cùng của thất bại, phụ nữ hiện đại không ngại FA. Chồng không ra gì cho nó một vé biến mất. Mình làm đẹp xong tìm người tốt với mình. Đánh người trên mọi phương diện thì là sai rồi".

Hiện clip đánh ghen "Tuesday" xăm trổ tiếp tục nhận được sự chú ý của CĐM.