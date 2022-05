Từ vụ vác dao chém người, lộ diện băng nhóm tín dụng đen

Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, trước đó, ngày 23/4, Công an phường Dương Nội, quận Hà Đông nhận được tin báo về vụ chém người xảy ra tại khu vực chợ Đình. Nạn nhân là anh Triệu (SN 1988), trú tại quận Hà Đông, bị một số đối tượng dùng dao chém gây thương tích. Qua điều tra, Công an phường Dương Nội cùng Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông xác định nguyên nhân vụ đâm chém nói trên do mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền. Các đối tượng gây án cũng là ổ nhóm có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen".

Các đối tượng trọng vụ án.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 3/5, Công an quận Hà Đông ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 23/4 tại phường Dương Nội. Từ đây, những đối tượng cộm cán dần lộ mặt: Bùi Văn Hiếu (SN 1995, HKTT: phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội); Nguyễn Văn Ninh (SN 1996, HKTT huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Phùng Ngọc Thành (SN 2000, HKTT huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Bùi Tùng Lâm (SN 2001, quê quán Kim Bôi, Hòa Bình) và Hoàng Đức Thái (SN 2001, HKTT Đan Phượng, Hà Nội).

Kết quả điều tra cho thấy: khoảng đầu năm 2018, Bùi Văn Hiếu kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay lãi ngày và bốc “bát họ”. Các khách vay trực tiếp thỏa thuận với Hiếu để vay lãi suất từ 3 đến 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/1 ngày; vay trong thời gian từ 50 ngày đến 6 tháng mức lãi suất từ 110 đến 183%/năm.

Thực hiện việc kinh doanh, Hiếu thuê Nguyễn Văn Ninh từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng/1 tháng (tùy theo doanh thu), có nhiệm vụ đi thu tiền lãi và thẩm định “hồ sơ” khách vay.

Quá trình đi thu tiền đến tháng 4/2021, Ninh thuê thêm Phùng Ngọc Thành, trả lương 4 triệu đồng/1 tháng, làm nhân viên thu tiền và thuê chỗ ở cho Thành tại phường Dương Nội.

Đầu tháng 4/2022, Bùi Tùng Lâm và Hoàng Đức Thái đến gặp và xin Ninh cho ở nhờ.

Ngày 23/4, Thành, Lâm và Thái đến đòi nợ lãi ngày của chị Vũ, số tiền 100 nghìn đồng. Quá trình thu tiền, Thành xảy ra cãi nhau và xô xát với anh Triệu. Sau đó, Thành quay về, kể lại sự việc cho Ninh. Lập tức, Ninh chỉ đạo và đưa cho Thành, Thái, Lâm cầm theo hung khí đi tìm anh Triệu để “dằn mặt”. Lâm điều khiển xe máy không biển số chở Thành, Thái mang theo dao lên đường. Đến khu vực chợ Đình, thuộc phường Dương Nội, vừa trông thấy anh Triệu, Thành và Thái cầm dao lao vào chém trọng thương nạn nhân rồi nhảy lên xe của Lâm bỏ chạy.

Nắm bắt thông tin vụ việc và tiến hành điều tra, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã làm rõ hành vi, động cơ phạm tội của các đối tượng liên quan; đồng thời thu giữ nhiều giấy vay tiền, 2 quyển số ghi chép khách vay nợ, 5 điện thoại, cùng nhiều tài liệu…

Từ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ đầu năm 2018 đến năm 2022, nhóm Bùi Văn Hiếu cùng đồng bọn đã cho nhiều khách vay với tổng số tiền quay vòng khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Hiếu để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ninh về tội Cố ý gây thương tích và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; khởi tố bị can đối với Phùng Ngọc Thành, Hoàng Đức Thái và Bùi Tùng Lâm về tội Cố ý gây thương tích, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

