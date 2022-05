Từ vết bỏng lộ mặt kẻ giết người cướp tài sản rồi đốt xác phi tang

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan điều tra phát hiện nạn nhân chết do có tác động ngoại lực vào đầu và chết trước khi bị cháy, cộng với thông tin do gia đình nạn nhân cung cấp là trước khi chết nạn nhân có đeo vàng nhưng khi chết thì vàng không còn nữa. Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản rồi đốt xác phi tang.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với quyết tâm nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án và truy bắt nhanh thủ phạm gây án, Đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Hòn Đất nhanh chóng vào cuộc điều tra truy tìm hung thủ.

Hung thủ Nguyễn Văn Nguyên.

Qua công tác phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và sàng lọc đối tượng trên địa bàn, trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn số 1 là Nguyễn Văn Nguyên (SN 1960), ngụ Tổ 8, ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất (Kiên Giang).

Theo nguồn tin, hiện Nguyên đang thiếu nợ rất nhiều người, nhưng chỉ trong trong 1 ngày, y có tiền trả hết nợ, cộng với trên mặt và tay của Nguyên có nhiều vết bỏng. Khi được hỏi về những vết bỏng này thì Nguyên nói do bị ngã xe và bị pô xe đè lên gây ra.

Nhưng với kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm, các trinh sát nhận định rất có thể các vết bỏng trên người Nguyên là do trong quá trình đốt xác và nhà của anh Sáng gây nên và tiền trả nợ là do cướp tài sản của anh Sáng mà có; và Nguyên chính là kẻ thủ ác trong vụ giết anh Sáng cướp tài sản.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, lực lượng phá án tiến hành mời Nguyên về cơ quan Công an để đấu tranh. Bước đầu, y luôn quanh co chối tội. Nhưng bằng những chứng cứ và lập luận sắc bén của điều tra viên nên Nguyên đã phải nhận tội.

Nguyên khai nhận, vào khoảng 2 năm về trước Nguyên có hỏi tiền góp của vợ chồng Sáng 6 triệu đồng nhưng không có tiền trả đúng hẹn, nên nhiều lần bị vợ chồng anh dùng lời lẽ xúc phạm. Từ đó, Nguyên ấm ức và nuôi ý định giết Sáng để trả thù.

Gần đây, Nguyên biết Sáng sống một mình (do ly thân với vợ), nên vào khoảng 7 giờ sáng ngày 3-5-2022, Nguyên qua nhà rủ Sáng uống rượu. Sau khi cả 2 nhậu được khoảng hơn tiếng đồng hồ thì nghỉ. Nguyên bỏ về nhà. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyên tiếp tục gọi điện rủ Sáng nhậu. Sáng đồng ý.

Khoảng 30 phút sau, Nguyên qua nhà Sáng, thấy cửa trước khóa bên trong, Nguyên đi vào nhà bằng cửa sau thấy Sáng đang nằm ngủ trên gường. Nguyên lấy cây búa đập vào đầu Sáng một nhát, thấy nạn nhân ngóc đầu lên nhưng không phản ứng gì, Nguyên tiếp tục dùng búa đập vào đầu Sáng một nhát nữa, làm Sáng tử vong.

Lúc này, Nguyên đem cây búa và 2 cái điện thoại của nạn nhân vứt xuống sông, đồng thời tháo lấy 1 chiếc nhẫn, 1 chiếc lắæc và 1 sợi dây chuyền vàng của Sáng đang đeo trên người. Do quần áo của Nguyên dính máu nên y đã lột ra để trên giường, rồi nảy sinh ý định đốt xác nạn nhân để phi tang. Nhưng lúc này thấy mới khoảng hơn 20 giờ, sợ mọi người phát hiện nên Nguyên bỏ ra về.

Lực lượng Cảnh sát kỹ thuật hình sự khám nghiệm tử thi.

Đến 23 giờ ngày 4-5-2022, Nguyên quay trở lại nhà Sáng với mục đích đốt nhà và xác của Sáng để phi tang. Khi vào nhà nạn nhân bằng cửa sau, Nguyên lấy can rồi đến chiếc xe máy của Sáng đang đậu rút được khoảng 2,5 lít xăng rồi tưới lên người Sáng và quanh nhà, sau đó châm lửa đốt. Do bất cẩn, Nguyên đã bị lửa cháy làm bỏng mặt và cánh tay phải, sau đó y lột quần áo vứt vào đám cháy rồi ở trần ung dung đi về nhà.

Đến sáng hôm sau, Nguyên đem số vàng vừa cướp của Sáng đến một tiệm vàng ở thị trấn Sóc Sơn (Hòn Đất) bán được 42,6 triệu đồng rồi trả nợ hết. Sau đó Nguyên đến gần hiện trường để nghe ngóng tình hình thì thấy có nhiều Công an và người dân hiếu kỳ. Biết sự việc bị rồi sẽ bị bại lộ, sợ bị Công an phát hiện nên Nguyên về ở trong nhà không đi đâu cho đến khi bị bắt giữ.

Sau khi khai nhận hành vi phạm tội, Nguyên cho biết không ngờ mình lại bị Công an phát hiện nhanh đến như vậy. Nguyên hiện là thành viên của Đội dân phòng xã Mỹ Thái. Với vỏ bọc này, Nguyên cho rằng sẽ không ai nghi ngờ mình là kẻ thủ ác đối với một vụ án giết người cướp tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nguyên về tội giết người và cướp tài sản.

Tác giả: Văn Vũ

Nguồn tin: antg.cand.com.vn