Từ nghi án nữ sinh 12 tuổi bị 2 thiếu niên hiếp dâm: Người dưới 16 tuổi phạm tội có bị phạt tù?

Theo thông tin ban đầu, hai đối tượng trên là Lương Văn K, Hoàng Văn D đều 15 tuổi có quen biết em H (12 tuổi). Tối 15/12, cả 3 đi dự đám cưới ở xã Tiền Phong, cùng uống rượu rồi sau đó đi về phòng riêng tại nhà của K để ngủ. Trong đêm K và D đã thay nhau khống chế hiếp dâm em H nhiều lần.

Sau khi em H được K chở về nhà, bố mẹ H biết được sự việc nên đã trình báo công an. Ngay sau đó, CAH Quế Phong đã triệu tập D và K lên trụ sở để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến sự việc trên, nhiều người đặt câu hỏi, trường hợp có đủ căn cứ xác định D và K đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với em H thì 2 đối tượng này đều dưới 16 tuổi có bị xử lý hình sự về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi?

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, Điều 142 BLHS 2015 về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định, người nào thực hiện một trong các hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi thì bị phạt tù từ 7-15 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11-45%; Phạm tội 2 lần trở lên…thì bị phạt tù từ 12-20 năm. Phạm tội có tổ chức hoặc nhiều người hiếp một người thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Hiếp dâm người dưới 16 tuổi có thể bị tử hình (ảnh minh họa)

Về trách nhiệm hình sự của người phạm tội là người chưa thành niên, Luật sư Hồng Vân cho rằng, Điều 12 BLHS 2015 nêu rõ, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141-144, 150, 151, 168-171, 173, 178, 248-252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

Với khung hình phạt được quy định tại Điều 142, người phạm tội chỉ cần từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi của mình.

Tuy vậy, BLHS cũng ghi nhận các hình phạt được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội tại Điều 98. Theo đó, người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt cảnh cáo; phạt tiền; cải tạo không giam giữ; tù có thời hạn đối với mỗi tội phạm.

Quy định trên có nghĩa mức cao nhất người chưa thành niên phạm tội phải chịu là án hình phạt tù có thời hạn, tuy nhiên cần xem xét nhiều tình tiết của vụ việc công thêm yếu tố về độ tuổi và nhận thức của người phạm tội mà áp dụng hình phạt phù hợp.

Ngoài ra, người thực hiện hành vi phạm tội phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm và bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm cho người bị hại. Đó là thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm, thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định -Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.

