Tử hình hai người đàn ông vận chuyển số lượng ma tuý cực lớn

Ngày 13/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Giàng Seo Hoà, SN 1989, trú tại xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai và Vàng Seo Sử, SN 1996, trú tại xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo hồ sơ vụ án, vào sáng ngày 17/1/2021, Hoà gọi điện cho Sử đến để trao đổi về việc có người thuê vận chuyển ma tuý từ Nghệ An ra Lào Cai với số tiền công 500 triệu đồng. Nếu Sử nhận lời vận chuyển thì Hoà sẽ lấy 50 triệu đồng, phần còn lại là của Sử. Nghe Hoà vậy, Sử đồng ý. Hoà đi mua hai điện thoại và hai sim điện thoại mới cho Hoà và Sử dùng để liên lạc.

Bị cáo Giàng Seo Hoà và bị cáo Vàng Seo sử.

Khoảng 8h ngày 19/1/2021, Hoà đến nhà người thuê vận chuyển ma tuý lấy 30 triệu đồng để đưa cho Sử thuê xe ô tô đi vào Nghệ An nhận ma tuý và chi phí đi đường. Sử thuê 1 chiếc xe bán tải để chở “hàng”. Khoảng 18h ngày 21/1/2021, Sử đi đến khu vực xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Khi Sử đi đến cách khu vực cửa khẩu Thanh Thuỷ chừng 5km thì có người ra tín hiệu dừng xe. Người này mở cửa xe phía sau, có 6 người khác bỏ 6 ba lô chứa ma tuý vào ghế sau của Sử và sau đó những người này bỏ chạy vào rừng.

Khi Sử lái xe đến địa phận xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An thì bị công an phát hiện. Tang vật bị thu giữ là ma tuý có khối lượng hơn 111.072,67gam. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ Giàng Seo Hoà.

Tại phiên toà, Vàng Seo Sử thành khẩn và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên Giàng Seo Hoà lại quanh co, chối tội.

Mặc dù, bị cáo quanh co chối tội nhưng HĐXX nhận định viện KSND truy tố bị cáo Hoà về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Giàng Seo Hoà và Vàng Seo Sử tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn