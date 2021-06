Từ 1-7, thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong trường hợp nào?

Bộ Công an vừa có hướng dẫn các trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú tại Thông tư 55/2021/TT-BCA kể từ ngày 1-7-2021.

Theo đó, Thông tư 55/2021 thay thế Thông tư 35/2014/TT-BCA và Nghị định 31/2014/NĐ-CP. Đối với các trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu, khoản 2 Điều 26 Thông tư 55 nêu rõ khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Bên cạnh đó, cơ quan đăng ký cư trú sẽ chuyển sổ hộ khẩu đã thu hồi cùng với hồ sơ đăng ký cư trú vào tàng thư hồ sơ cư trú.

Bộ Công an hướng dẫn về các trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú - Ảnh minh hoạ

Như vậy, theo hướng dẫn, khi công dân thực hiện các thủ tục sau sẽ bị thu hồi Sổ hộ khẩu từ ngày 1-7, thủ tục đăng ký thường trú; điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; tách hộ; xóa đăng ký thường trú. Quy định này đã hướng dẫn cụ thể hơn về việc thu hồi sổ hộ khẩu trước đó nêu tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020.

Cũng theo Thông tư 55, các trường hợp tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú gồm: Người quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 4 Luật Cư trú trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền và trường hợp quy định tại khoản 3 điều này (bổ sung trường hợp người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng); người đang sinh sống tại địa điểm, khu vực được cơ quan, người có thẩm quyền công bố đang bị cách ly vì lý do phòng, chống dịch bệnh, ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly tính từ thời gian bắt đầu đến khi kết thúc thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú (quy định mới). Người đang bị áp dụng hình phạt cấm cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết các thủ tục về đăng ký cư trú tại những nơi mà người đó bị áp dụng hình phạt cấm cư trú cho đến khi chấp hành xong hoặc có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền đã áp dụng hình phạt cấm cư trú.

Về việc thu hồi sổ tạm trú khi người dân xóa hoặc đăng ký tạm trú, theo khoản 2, khoản 3 Điều 26 Thông tư 55/2021/TT-BCA, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Cùng với đó, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm chuyển Sổ hộ khẩu đã thu hồi kèm hồ sơ đăng ký cư trú vào tàng thư hồ sơ cư trú và bảo quản, lưu trữ sổ tạm trú đã thu hồi theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động