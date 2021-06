Truy tố người bỏ con gián vào tô phở Hòa gây xôn xao ở TPHCM

VKSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Phong Phú (SN 1972), Nguyễn Đình Đức (SN 1985), cùng đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan vụ việc, Trần Anh Tuấn (con rể ông chủ quán Phở Hòa) cũng bị đề nghị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, Đức từ Hải Phòng vào Đồng Nai làm nghề cho vay nặng lãi. Tháng 3/2018, thông qua người đồng hương giới thiệu, Đức gặp Phú.

Sau đó, Phú hỗ trợ vốn cho Đức để anh này cho người khác vay lại lấy lời. Hoặc Phú cho ai vay thì Đức sẽ đi lấy tiền lời giúp, mỗi lần như thế được cho từ 5 -10 triệu đồng.

Quán phở Hòa bị nhóm Đức "khủng bố" bằng sơn, mắm tôm.

Năm 2018, thông qua Phú, Đức biết Trần Anh Tuấn. Phú cho Đức biết Tuấn thường xuyên vay tiền mình, với số tiền đến nay là 3,5 tỷ đồng.

Do Tuấn không trả lãi nên Đức nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa sẽ đến quán phở Hòa (gia đình vợ Tuấn) để đòi nợ.

Tối 22/7/2019, Tuấn gặp Phú và Đức. Lúc này, Tuấn nói sẽ nhờ gia đình vợ (chủ quán phở Hòa) trả nợ. Cả 3 thống nhất số tiền Tuấn đang nợ là 5 tỷ đồng (cả lãi) và yêu cầu anh này viết giấy ghi nợ.

Sau đó, Đức không liên lạc được với Tuấn để đòi tiền nên báo lại sự việc cho Phú biết. Phú chỉ đạo Đức dẫn đàn em tới quán phở Hòa gây áp lực.

Sáng 27/7/2019, Đức cùng 5 đàn em tới quán phở Hòa nhưng không gặp con nợ nên để lại bản sao giấy ghi nợ 5 tỷ đồng nhằm thông báo cho người nhà Tuấn biết sự việc.

Ngày hôm sau, Đức cùng đàn em tiếp tục tới quán phở Hòa. Lần này, anh ta để lại số điện thoại của mình và đe dọa nhân viên trong quán.

Tối 29/7/2019, Đức cùng đàn em lần thứ 3 tới quán phở Hòa nhằm gây áp lực. Khi tới nơi, các đàn em của Đức chia nhau ngồi rải rác ra các bàn và gọi phở ăn, khi có khách tới ăn phở thì xua đuổi. Trước khi đi, người đàn ông này cầm theo một con gián và bỏ vào tô phở rồi la lớn quán không đảm bảo vệ sinh.

Lúc này, chủ quán gọi điện thoại cho công an phường nhờ can thiệp. Công an biết việc Đức và đàn em kiếm chuyện mục đích đòi nợ nên mời về phường làm việc, nhưng anh ta cùng đồng bọn bỏ về.

Chưa dừng lại, nhóm này còn nhiều lần dùng mắm tôm, sơn, tạt vào quán phở gây áp lực để đòi nợ.

Ngày 4/8/2019, Phú, Đức cùng đàn em bị khởi tố. Do Đức không có mặt tại địa phương nên nhà chức trách quyết định truy nã anh này về tội cưỡng đoạt tài sản.

Cuối năm 2020, Đức bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan điều tra, Đức khai việc bỏ gián vào tô phở do bản thân mình thực hiện, không liên quan tới những người khác.

Liên quan đến vụ việc, Trần Anh Tuấn (con rể ông chủ quán Phở Hòa) bị đề nghị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo điều tra, 3 ô tô Mercedes S350, Lexus RX350, Audi Q7 mà Tuấn thế chấp cho Phú là xe không rõ nguồn gốc hoặc có nguồn gốc bất hợp pháp, đã thế chấp cho ngân hàng...

Tuấn đã làm giả giấy tờ các xe này rồi nhờ Phú đứng ra bảo lãnh thế chấp xe cùng giấy tờ vay tiền từ người khác.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí