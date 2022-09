Truy tố 3 "quan đất" ở Đắk Nông

Ngày 4/9, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can: Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Xuân Tuân và Nguyễn Duy Tân cùng về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 229 BLHS.

Theo cáo trạng, ngày 13/10/2011, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1511 về việc cho Công ty cổ phần cao su Đaknoruco, địa chỉ tại thôn 13, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thuê đất với diện tích hơn 1.000 ha tại các huyện Tuy Đức, Đắk Song và Đắk Mil. Trong đó, diện tích đất ở huyện Tuy Đức là hơn 300 ha (66 thửa), tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông mục đích là trồng cây lâu năm. Thực hiện theo quyết định Công ty Đaknoruco đã trồng cây cao su, sử dụng ổn định.

Sau thời gian hoạt động, do không có nhu cầu nên ngày 6/11/2015, Ban Giám đốc Công ty Đaknoruco thống nhất trả lại diện tích đất đã thuê tại xã Đắk Buk So cho UBND huyện Tuy Đức. Đối với các cây trồng trên đất gồm cao su, bạch đàn, keo lai trồng tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức sẽ bán lại với hình thức đấu giá công khai.

Sau khi biết được chủ trương của Công ty Đaknoruco bán lại vườn cây cao su, trả lại đất cho UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí sử dụng, Nguyễn Duy Tân – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Đức đã nói ông Ngô Minh Vương (cậu của Tân, trú tại huyện Tuy Đức) đứng tên ký kết hợp đồng mua bán vườn cây cao su với Công ty Đaknoruco.

Nội dung hợp đồng ngày 19/7/2016 thể hiện, Công ty Đaknoruco chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất là vườn cây cao su diện tích 41.898,4m2 cho ông Vương với giá 502,8 triệu đồng. Đồng thời, trả lại đất cho UBND huyện Tuy Đức, ông Vương chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục để được cấp giấy CNQSDĐ.

Đến ngày 11/01/2017, Nguyễn Xuân Tiến – Cán bộ địa chính xã Đắk Buk So nhận được hồ sơ xin cấp giấy CNQSDĐ của ông Vương và bà Huỳnh Thị Mộng Linh (vợ ông Vương) đối với các thửa đất số 72, 73 tờ bản đồ số 46 (nằm trong diện tích UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi của Công ty Đaknoruco giao cho UBND huyện Tuy Đức quản lý).

Lúc này, Tiến đã biết các thửa đất này đã giao về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất cụ thể của UBND huyện, cũng không phải đất của ông Vương và bà Linh. Thế nhưng, Tiến vẫn viết đơn đăng ký cấp giấy giấy CNQSDĐ mang tên ông Vương, bà Linh rồi đưa ông Vương ký xác nhận.

Sau đó, Tiến đã làm mất đơn này nên đã làm lại và chính Tiến là người ký giả chữ ký của ông Vương tại mục người viết đơn và ký xác nhận vào phần người nhận hồ sơ. Đồng thời, Tiến cũng tham mưu bằng văn bản về việc công khai hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất của 50 hộ/68 thửa đất, trong đó có thửa đất số 72, 73 đứng tên ông Vương, bà Linh trình lãnh đạo xã xác nhận.

Ngày 8/2/2017, hết thời hạn thông báo về việc công khai hồ sơ (15 ngày) đăng ký quyền sử dụng đất, Tiến ký xác nhận vào đơn đăng ký cấp giấy CNQSDĐ của 50 hộ gia đình, cá nhân, trong đó có đơn của ông Vương, bà Linh. Bên cạnh đó, người này cũng dự thảo tờ trình của UBND xã Đắk Buk So trình lãnh đạo xã gửi UBND huyện và Phòng TNMT huyện Tuy Đức xem xét cấp giấy CNQSDĐ cho 50 hộ gia đình, cá nhân.

Sau khi nhận được hồ sơ, Nguyễn Xuân Tuân – Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Tuy Đức giao cho Nguyễn Văn Hùng là cán bộ kiểm tra, xử lý.

Khi tiếp nhận hồ sơ cùng phiếu trình ký của Nguyễn Văn Hùng, Tuân biết rõ thửa đất số 72, 73 đã được giao về cho UBND huyện quản lý, bố trí sử dụng và chưa có phương án quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên. Tuy nhiên, Tuân vẫn ký xác nhận vào phiếu trình ký với nội dung chuyển Phòng TNMT huyện Tuy Đức thẩm định, trình lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức xem xét cấp giấy CNQSDĐ cho ông Vương, bà Linh.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Nguyễn Duy Tân – Trưởng phòng TNMT huyện Tuy Đức biết rõ hồ sơ của ôngVương và bà Linh không đủ điều kiện cấp giấy CNQSD. Tuy nhiên, Tân vẫn trực tiếp lấy hồ sơ của ông Vương và bà Linh cùng 8 hồ sơ khác chỉ đạo cấp dưới soạn thảo tờ trình đề nghị UBND huyện Tuy Đức cấp giấy CNQSDĐ và dự thảo quyết định cấp giấy CNQSDĐ của UBND huyện Tuy Đức cho 9 hồ sơ này.

Sau đó, lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức đã ký quyết định cấp giấy CNQSDĐ cho 9 cá nhân, hộ gia đình (trong đó có hồ sơ của ông Vương, bà Linh).

Sau khi được cấp giấy CNQSDĐ, ông Vương, bà Linh đã thực hiện các thủ tục để hợp các thửa đất số 72, 73 thành thửa đất số 78, rồi sau đó tách thành nhiều thửa để chuyển nhượng cho nhiều người.

Như vậy, trong thời gian năm 2016, 2017, Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Xuân Tuân và Nguyễn Duy Tân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thực hiện các thủ tục đề nghị UBND huyện Tuy Đức giao đất (cấp giấy CNQSDĐ) với diện tích gần 42.000m2 cho ông Ngô Minh Vương và bà Huỳnh Thị Mộng Linh không đúng đối tượng quy định.

