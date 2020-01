Truy tìm nhóm đối tượng manh động hủy hoại tài sản, hành hung lái xe

Trước đó, vào ngày 4/1, trên mạng xã hội xuất hiện clip một xe khách đang di chuyển trên tuyến Ninh Bình – Quảng Ninh, đến địa phận tỉnh Thái Bình thì bị một nhóm các đối tượng khoảng 7-8 người chặn xe rồi lao lên hành hung tài xế. Trước sự manh động và hung hãn, coi thường pháp luật của nhóm đối tượng trên, phóng viên báo Người Đưa Tin đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.

Anh Vũ Văn Huế, 40 tuổi, trú tại Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình, chính là lái xe, nạn nhân trong vụ hành hung nói trên. Đến thời điểm hiện tại, anh Huế vẫn chưa hết bàng hoàng vì những hành động côn đồ, ngông cuồng của các đối tượng.

Vào khoảng 17h ngày 4/1/2020, lái xe Vũ Văn Huế điều khiển xe ô tô mang BKS 14B – 037.66 di chuyển theo hướng Ninh Bình – Quảng Ninh, đến khu vực ngã ba Đợi, thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để đón khách. Tại đây có hai người (một nam, một nữ) nhận là khách đi Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Khi cửa xe vừa mở, đối tượng nam liền dùng vật cản là bao cát đã chuẩn bị từ trước, chặn cửa xe. Sau đó, khoảng 3-4 đối tượng nhanh chóng lao lên chỗ tài xế.

Các đối tượng giả làm hành khách đón xe, lao lên tấn công tài xế.

Anh Huế kể lại: “Ngay khi vừa lao lên, các đối tượng trên chửi bới, giật chìa khóa, một mực yêu cầu tôi xuống. Tôi không làm theo thì bị họ tấn công vào mặt, vào đầu,…”. Một nhóm khác ngồi chờ ở quán nước ven đường, đồng thời đi ra phía đầu xe, mở cửa lái, tiếp tục tấn công tài xế.

“Khi mở được cửa, họ đánh tôi rất nhiều, do quá đau, không giữ chặt vào được vô lăng nữa thì tôi bị họ lôi xuống, tiếp tục đánh ở đường, tài sản của tôi là hai điện thoại ở túi và ví tiền cũng bị họ móc mất.” – tài xế cho biết.

Theo lời anh Huế, nhóm đối tượng liên tục lăng mạ, chửi bới, hành hung anh rất dã man. Những tưởng đã xong thì anh Huế lại bị lôi xuống phía cuối xe, tiếp tục bị hành hung. Nhân cơ hội các đối tượng sơ xuất, lái xe đã vùng vẫy, chạy vào nhà người dân ở gần đó cầu cứu. Nhóm đối tượng còn đứng chặn cửa, tiếp tục đe dọa hành hung. Phải một lúc sau đó, khi thấy người dân dọa báo công an, nhóm đối tượng trên mới chịu bỏ đi.

“Tôi may mắn được người dân sơ cứu, lại được một vị khách tốt bụng trên xe cho 300 nghìn đồng để đi viện, đến giờ người vẫn ê ẩm do bị thương nhiều chỗ, đi lại hết sức khó khăn.” – nạn nhân trong vụ việc chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc hành hung, các đối tượng còn đập phá, hủy hoại tài sản.

Ông Trịnh Quang Mười, quản lý đơn vị lái xe cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo đã nhanh chóng đưa lái xe Huế đi bệnh viện chữa trị, đồng thời làm đơn tố cáo, gửi tới cơ quan chức năng. Ông Mười thông tin, nhóm người đã đánh trọng thương lái xe, đồng thời phá hủy một số tài sản trên xe, cụ thể: đạp gãy chìa khóa xe trị giá 5.000.000 đồng; vỡ hỏng 1 USB trị giá 350.000 đồng; lấy đi toàn bộ số tiền của tài xế là 3.000.000 đồng và số tiền vé xe của hành khách đi từ Ninh Bình về Thái Bình là 1.150.000 đồng (có nhiều hành khách thấy có đánh nhau nên đã di chuyển sang xe khác và chưa thanh toán tiền).

"Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, để những kẻ côn đồ như trên sớm bị trừng trị, đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, người làm công ăn lương như chúng tôi nhanh chóng ổn định lại công việc, nuôi sống gia đình và đóng góp cho xã hội”, ông Mười nói.

Qua nguồn tin riêng của phóng viên được biết, 2 đối tượng trong nhóm trên đã được xác định, có lịch sử “bất hảo” tại địa phương, đã được cơ quan chức năng đưa vào “tầm ngắm”. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Clip: Nhóm đối tượng manh động cướp tài sản, hành hung lái xe

Your browser does not support the video tag.

Nguồn tin: Báo Người đưa tin