Truy tìm người giữ 1 tỷ đồng giúp kẻ xả súng cướp sới bạc khiến 4 người chết

Chiều tối ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TPHCM cho biết đang truy tìm đối tượng cất giữ khoảng 1 tỷ đồng mà nghi can Lê Quốc Tuấn cướp được sau khi bắn chết 4 người tại sòng bạc ở đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Theo Công an TPHCM, chiều ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn dùng súng AK bắn chết 4 người tại sòng bạc trên và cướp số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Vào cuộc điều tra, công an xác định Tuấn đã đưa số tiền này cho Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, sinh năm 1987, quê Tây Ninh, ngụ ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM) cất giữ.

Đối tượng Phạm Thanh Tâm

Đặc điểm nhận dạng của Phạm Thanh Tâm là người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2cm trên sau cánh mũi phải.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị các đơn vị liên quan của 24 quận, huyện khi phát hiện đối tượng Tâm thì tạm giữ, thông báo ngay về Đội 9 PC02 qua số điện thoại 0693.187.414 hoặc 0977.350.066 gặp điều tra viên Trần Hiệp Hoà để phối hợp xử lý.

Như Dân trí đưa tin, chiều ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1987, cán bộ nhà tạm giữ Công an quận 11, cấp bậc thượng uý) cùng Lê Quốc Minh (tự SiDa, sinh năm 1993, ngụ xã Tân Thạnh Đông) đi xe máy hiệu Wave và mang theo súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn trên đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Tại đây, Tuấn bắn 5-7 phát làm Vương Ngọc Hưng (sinh năm 1990), Lê Tấn Long (sinh năm 1974), Lê Thành Trung (sinh năm 1992, cả 3 cùng ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (sinh năm 1985, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) tử vong, Trần Văn Thanh (sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi) bị thương.

Sau khi xả súng, Tuấn chiếm đoạt xe máy hiệu SH của anh Long tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi thì bỏ lại xe này và dùng súng uy hiếp người phụ nữ để chiếm đoạt xe gắn máy hiệu Nouvo màu đỏ đen BKS 59Y2-301.98 của chị V.T.B.V., đồng thời bỏ lại 11 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Liên quan đến vụ án, công an cũng đang làm rõ vụ nổ súng bắn chết anh Vũ Chí Tâm (sinh năm 1980, ngụ quận Thủ Đức) để cướp xe máy và 1 ô tô bị bắn khi đang lưu thông trên đường Tỉnh lộ 15, đoạn gần cầu Bến Nảy (xã Trung An, huyện Củ Chi) xảy ra cùng thời điểm rạng sáng 30/1 là do nghi can Lê Quốc Tuấn gây ra hay không.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí