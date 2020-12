Truy bắt Cường 'gấu', giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Sáng 4/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an TP Thanh Hóa thi hành Lệnh khám xét nơi ở của Lê Quang Cường (biệt danh Cường "gấu", SN 1985, trú tại Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa); Phạm Ngọc Sơn (tức Sơn "tỉ", SN 1996, trú tại Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) và Nguyễn Thanh Bình (tức Bình "cối", SN 1995, trú tại Phan Huy Chú, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Khoảng 21h ngày 22/11, sau khi ăn uống tại một đám cưới, Lê Thanh Tùng (SN 1995, trú ở phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) được một số người rủ đi uống bia tiếp trên khu vực cầu Đèn (phường Đông Hương). Tuy nhiên, khi đến khu vực bãi đất trống gần cầu Đèn thì gặp nhóm của Lê Quang Cường đang chờ sẵn từ trước.

Lê Quang Cường trong một vụ án trước đó.

Tại đây, Lê Quang Cường, Phạm Ngọc Sơn và Nguyễn Thanh Bình đánh đập, ép Tùng phải gọi một người bạn đến gặp chúng. Khi Tùng từ chối không gọi được thì bị những kẻ này đánh gãy tay, gãy răng và gây thương tích ở nhiều khu vực khác (kết quả giám định tỉ lệ thương tật là 40%).

Không dừng lại ở đó, Cường "gấu” còn sai đàn em về nhà lấy một khẩu súng (loại súng ngắn màu bạc dài khoảng 15 – 20cm) nhét vào người Tùng rồi cho đàn em chụp ảnh nhằm thể hiện rằng Tùng tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép để uy hiếp, ép buộc nạn nhân thực hiện theo ý đồ của chúng…

Lực lượng Công an thi hành Lệnh khám xét nơi ở của Lê Quang Cường.

Sau khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự báo cáo Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; khẩn trương triển khai lực lượng để điều tra làm rõ vụ án. Quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đủ căn cứ xác định Lê Quang Cường, Phạm Ngọc Sơn và Nguyễn Thanh Bình có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.

Lực lượng Công an khám xét nơi ở của Lê Quang Cường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Lê Quang Cường, Phạm Ngọc Sơn và Nguyễn Thanh Bình về tội “Cố ý gây thương tích”, đồng thời thi hành Lệnh khám xét nơi ở của 3 đối tượng này. Trong quá trình khám xét, tại nhà của Lê Quang Cường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 2 còng số 8, 23 viên đạn, 1 hộp tiếp đạn, 1 bộ phận của súng…

Được biết, Lê Quang Cường, Phạm Ngọc Sơn và Nguyễn Thanh Bình là những giang hồ cộm cán, chuyên hoạt động băng, ổ nhóm trên địa bàn TP Thanh Hóa. Trong đó, Lê Quang Cường từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội “Cướp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”…

Lực lượng công an thu giữ còng số 8, đạn và một số đồ vật tại nhà Cường "gấu".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Ngọc Sơn và tiếp tục truy bắt Lê Quang Cường, Nguyễn Thanh Bình (2 người này đã rời khỏi nơi cư trú) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Đình Hợp

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân