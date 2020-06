Truy bắt bị cáo trốn khỏi tòa trước giờ xét xử

Bị cáo Nguyễn Văn Trung đã bỏ trốn. Ảnh: Giáo dục & Thời đại

Ngày 19/6, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho Thanh Niên được biết, Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) vừa để một bị cáo trốn thoát trước giờ xét xử tại Tòa án nhân dân Q.Hà Đông.

Theo đó, sáng ngày 18/6, trong lúc áp bị cáo đến phòng xét xử, Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) để một bị cáo trốn mất. Cùng ngày, Công an Q.Hà Đông đã có báo cáo lên Công an TP.Hà Nội về vụ việc trên.

Sau khi nhận được báo cáo, Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng về phối hợp với Công an Q.Hà Đông và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt bị cáo, làm rõ, xử lý theo quy định.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, nhiều người dân chứng kiến một người đàn ông khoảng 40 tuổi bỏ chạy khỏi trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông, phía sau là lực lượng chức năng đang truy đuổi. Tuy nhiên, các nhân chứng chỉ nghĩ người đàn ông trộm cắp tài sản trong tòa chứ không nghĩ là bị cáo bỏ trốn.

Được biết trên Giáo dục & Thời đại, bị cáo bỏ trốn được xác định là Nguyễn Văn Trung (SN 1983 ở tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông). Trung là đối tượng cộm án có nhiều tiền án, tiền sự ở địa phương, đang chuẩn bị đưa ra xét xử.