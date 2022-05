Trường THPT Nguyễn Duy Trinh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao 60 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập xuất sắc.

Đến dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An, cùng các thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể nhà trường và trao 60 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập xuất sắc.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà trường, cô giáo Hoàng Thị Kim Liên, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Trinh nêu rõ: Trường có tên gọi ban đầu là Trường Cấp 3 Nghi Lộc - một trong 9 trường cấp 3 đầu tiên của tỉnh Nghệ An. Năm 2011, Trường vinh dự mang tên cố Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, Nhà ngoại giao xuất sắc – người học trò trung thành và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, hàng nghìn học sinh của trường đã lên đường ra trận, hơn 200 học sinh đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tính đến nay, đã có 7 học sinh được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 9 học sinh được phong hàm cấp tướng; nhiều học sinh trở thành những nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt của ban, bộ, ngành từ Trung ương tới địa phương, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, các nhà khoa học - kỹ thuật, nhà giáo, nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, nhiều doanh nhân thành đạt, người lao động giỏi…

Trải qua 10 lần sơ tán, di chuyển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dù ở trong hoàn cảnh nào, các thầy cô giáo vẫn đem hết tâm huyết, trách nhiệm, tận tâm ,tận lực, tận tụy giáo dục học sinh nên người.

Đến nay, Trường đã có một cơ ngơi khang trang, cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Chất lượng giáo dục đứng vào nhóm đầu của các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Với những cống hiến của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, thời gian qua nhà trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng, cờ thi đua của Chính phủ, thành phố; Trường đạt chuẩn quốc gia và là một trong 5 trường Trung học Phổ thông được tỉnh Nghệ An chọn thực hiện thí điểm mô hình Trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2019 -2023.

Đặc biệt, nhân sự kiện trọng đại Kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Trinh được Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trong suốt 60 năm phấn đấu xây dựng và phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận và trân trọng sự đóng góp của đội ngũ thầy giáo, cô giáo nhà trường qua nhiều thế hệ cho sự phát triển của nhà trường nói riêng và sự nghiệp giáo dục của Nghệ An nói chung.

Để phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đưa nhà trường phát triển vững chắc lên tầm cao mới, khẳng định uy tín, thương hiệu và vị thế của một ngôi trường có truyền thống giáo dục toàn diện, luôn hướng tới sự thành đạt của người học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, khởi nghiệp, sáng tạo, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ông Bùi Đình Long đề nghị cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và các phong trào, các cuộc vận động, chủ trương lớn của Nhà nước, của tỉnh và ngành giáo dục. Nhà trường cần tập trung phấn đấu thực hiện thành công mô hình trường trọng điểm chất lượng cao, trường phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển nhà trường.

Trong dạy học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long lưu ý nhà trường cần tăng cường chuyển đổi số trong dạy và học, đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018; chú trọng hơn nữa việc dạy và học ngoại ngữ, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo trong dạy và học Tiếng Anh của nhà trường theo chuẩn quốc tế; tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Song song đó, nhà trường tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn, sáng tạo, tận tâm, tận lực, tận tụy, giáo dục học sinh bằng tất cả tình cảm và lòng yêu thương. Cùng với đó là xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, trường học hạnh phúc, cảnh quan sạch - đẹp, chú trọng thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông để rèn luyện 5 phẩm chất và 10 năng lực cho học sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, tin học, ngoại ngữ cho học sinh...

Ông Bùi Đình Long cũng nhắn nhủ, mong muốn các học sinh tiếp tục nâng cao ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện; xác lập nhiệm vụ học tập: Học để biết, học để làm người và chuẩn bị cho mình hành trang tốt nhất để mai này lập thân, lập nghiệp và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện Nghi Lộc, với trách nhiệm của mình, có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tiếp tục đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, trường Trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An cho nhà trường và trao Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho 6 giáo viên có thành tích xuất sắc. 11 giáo viên nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong giảng dạy. Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Nghệ An trao tặng 64 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành trao tặng quỹ khuyến học nhà trường 100 triệu đồng. Tập đoàn Sun Group trao tặng nhà trường 10 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất dạy và học.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: baotintuc.vn