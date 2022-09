Trung thu về trên đỉnh Cà Moong

Trong tỉnh

Nhân dịp tết Trung thu và chào mừng năm học mới 2022 - 2023, Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt kết hợp cùng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Tương Dương; Quỹ BTTE tỉnh Nghệ An; Trang tin điện tử tổng hợp kenh24h; Du lịch PhucGroup; DV vé máy bay Quang Trang; Địa ốc Fuji Land; Khách sạn 3D Ánh Dương Cửa Lò; May đồng phục Nhật Anh...tổ chức chương trình: Chào Trung thu, nâng bước em tới trường tại bản nghèo Cà Moong (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An).