Trực thăng bắn vào trường học Myanmar, 6 trẻ em thiệt mạng

Theo Save the Children, một tổ chức phi chính phủ, các cuộc tấn công bạo lực vào trường học ở Myanmar đã tăng lên khoảng 190 vào năm 2021 so với 10 năm trước. Theo báo cáo mà Save the Children đưa ra trong tháng 9, việc sử dụng trường học làm căn cứ của cả quân đội và các nhóm vũ trang đối lập ở Myanmar cũng gia tăng trên toàn quốc, làm gián đoạn giáo dục và gây nguy hiểm cho trẻ em.