Trọng tài ngoại và trận cầu “6 điểm” ở Lạch Tray

Lực lượng Hải Phòng và Hà Nội Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng sẽ không có lực lượng mạnh nhất trong trận đấu gặp câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 21 V.League 2022. Theo đó, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ Đặng Văn Tới. Lý do là trong bản hợp đồng cho mượn giữa hai đội bao gồm điều khoản Văn Tới sẽ không được phép ra sân khi hai đội bóng đối đầu với nhau. Cầu thủ sinh năm 1999 là bản hợp đồng được mượn về từ chính Hà Nội FC ở giai đoạn 2 của V.League năm nay. Trung vệ quê Thái Bình đang đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bên cạnh Bùi Tiến Dụng. Sự thiếu vắng Văn Tới buộc vị chiến lược gia 50 tuổi phải kéo Mpande về chơi trung vệ bên cạnh Tiến Dụng. Đây cũng là phương án mà ông Nghiêm sử dụng trong giai đoạn lượt đi khi ông không có được những trung vệ ưng ý nhất. Bên cạnh Văn Tới, Hải Phòng cũng sẽ không có được sự phục vụ của hậu vệ Phạm Trung Hiếu vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ Hà Nội cũng nhận tổn thất khi Đậu Văn Toàn không thể ra sân do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Văn Toàn đã có màn trình diễn được đánh giá cao trong trận thắng 6-0 của Hà Nội FC trước đội TP Hồ Chí Minh ở vòng 20. Nhưng Văn Quyết đã kịp trở lại. Trước đó, anh không góp mặt trong chiến thắng 6-0 của Hà Nội FC ở vòng đấu trước. Lý do vì tiền vệ sinh năm 1991 có kết quả dương tính với COVID-19 và phải tự cách ly ở nhà riêng. May mắn là trước trận đấu với Hải Phòng 2 ngày, Văn Quyết đã có kết quả âm tính và sẵn sàng ra sân thi đấu. Hiện tại, Hải Phòng là đội có nhiều cơ hội cạnh tranh nhất với Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch V.League 2022. Đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đứng thứ 2 với 35 điểm sau 19 trận đã đấu, kém Hà Nội FC 5 điểm. H.H