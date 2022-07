Trọng tài cầm còi trận SLNA vs Hải Phòng từng dính phốt nặng tại V.League

Theo phân công của Ban Trọng tài VFF, trọng tài Trương Hồng Vũ bắt chính trận đấu trên sân Vinh, trong trận SLNA vs Hải Phòng diễn ra vào ngày 23/7. 2 trợ lý trọng tài gồm ông Hoàng Duy Tuất, Lê Xuân Vũ và trọng tài bàn Lê Đức Cảnh. Điều đáng nói là trọng tài Trương Hồng Vũ từng mắc lỗi nghiêm trọng khi điều khiển một trận đấu tại V.League cách đây 3 năm.

Cụ thể đó là màn so tài giữa Viettel và B.Bình Dương. Tiến Linh đưa bóng vào lưới Viettel trong sự phản ứng gay gắt của các cầu thủ chủ nhà. Trận đấu đã bị dừng lại trong 7 phút trong bầu không khí rất nóng. Trọng tài Vũ sau khi hội ý với các trợ lý, đã quyết định hủy bỏ bàn thắng của Tiến Linh và cho Viettel được hưởng quả phạt từ giữa sân. Đội Bình Dương đã cự cãi rất quyết liệt nhưng trọng tài Vũ vẫn giữ nguyên kết quả 2-1 cho Viettel.

Trọng tài Trương Hồng Vũ từng nhận án kỷ luật vì ra quyết định sai lầm

Sau khi xem lại băng hình, quyết định “bẻ còi” của trọng tài Vũ là sai. Nhưng điều đáng nói là lời xin lỗi sau đấy của trọng tài Vũ. Trưởng ban Trọng tài VFF – Dương Văn Hiền có dẫn lại lời: “Vũ có thanh minh với cầu thủ đội Bình Dương là anh xin lỗi, anh chỉ hướng sai. Nhưng kỳ thật là không phải. Vũ không phải sai mà là quá sai. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Vũ đã mắc lỗi quá lớn”. Vì lỗi này mà trọng tài Vũ bị điều chuyển xuống giải hạng Nhất. Sự việc nghiêm trọng đến mức, một quan chức VPF từng tuyên bố, sẽ không bao giờ mời lại trọng tài Vũ làm nhiệm vụ tại V.League.

Dẫu vậy đến mùa giải năm nay, trọng tài Vũ quay trở lại cầm còi. Ông được phân công điều hành trận cầu tâm diểm giữa SLNA và Hải Phòng.

Trọng tài Vũ mới trở lại ở V.League mùa này

Liên quan đến trận đấu vào ngày mai, SLNA có văn bản về việc triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu với Hải Phòng vào ngày 23/7. Theo đó, Ban tổ chức sân Vinh cũng sẽ bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Vinh dùng xe mô tô dẫn đoàn xe chở cổ động viên Hải Phòng từ cửa ngõ vào thành phố và xuống xe theo thứ tự tại cổng A5, sau đó xe được bố trí đỗ tại sân Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Lực lượng an ninh sẽ huy động cả nam và nữ để kiểm soát chặt chẽ từng người, dụng cụ cổ vũ và đồ thiết yếu khi vào cổng (theo kế hoạch đảm bảo an toàn của Công an tỉnh Nghệ An phê duyệt).

Hiện tại, SLNA đang đứng thứ 3 với 13 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Hải Phòng đúng 1 điểm.

