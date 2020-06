Trộm xe của kẻ cướp rồi mang về nhà cất giấu

Ngày 10/6, Công an quận 1 (TPHCM) tạm giữ hình sự hai đối tượng Trần Văn Núi (31 tuổi, ngụ Trà Vinh) và Nguyễn Đình Nhất (42 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản. Cả hai đối tượng đều có tiền án tiền sự và nghiện ngập.

Trước đó ngày 6/6, Núi lấy xe máy chạy đi "ăn hàng". Đến đoạn đường Đỗ Quang Đẩu (quận 1), Núi giật chiếc điện thoại một người phụ nữ. Người dân và công an phát hiện vây bắt Núi. Trong lúc lực lượng công an khống chế đưa Núi về trụ sở công an thì chiếc xe máy của Núi bị trộm mất.

Qua điều tra, công an phát hiện chiếc xe máy của Núi bị Nhất lấy trộm. Tại cơ quan điều tra, Nhất khai lợi dụng lúc mọi người vây bắt Núi, đã lấy trộm xe máy đưa về nhà cất giấu.

Tác giả: VĂN MINH

Nguồn tin: Báo Tiền phong