Trinh sát áp sát, quật ngã tội phạm ma tuý ngay giữa đường

Kế hoạch phá án được triển khai. Cụ thể, 1 tổ trinh sát, theo dõi tại nhà Và Chơ Cha; 1 tổ bám sát Xồng Giống Và; 1 tổ phối hợp với Công an xã Tri Lễ, Đồn Biên phòng Tri Lễ chốt chặn, đón lõng.

Đến 7h (ngày 17/01), khi Xồng Giống Và xuất hiện, điều khiển một chiếc xe máy có chở theo một túi màu trắng, lực lượng phá án ập tới quật ngã, khống chế đối tượng. Tang vật gồm 4 bánh heroin, 1 điện thoại di động.

Tiến hành đấu tranh mở rộng, Ban Chuyên án chỉ đạo bắt khẩn cấp đối tượng Và Chơ Cha tại nhà riêng của đối tượng.

