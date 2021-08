Triệu tập nhiều trường hợp phao tin TP Vinh áp dụng Chỉ thị 16+ khiến dư luận hoang mang

Ngày 20/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông Nghệ An, Công an TP Vinh triệu tập, làm việc với 8 trường hợp. Đây là những trường hợp liên quan đến việc đăng tải thông tin TP Vinh thực hiện Chỉ thị 16+ gây hoang mang dư luận.

Cơ quan chức năng làm việc với 1 trong số các trường trường hợp liên quan.

Trước đó, trong ngày 19/8, mặc dù UBND tỉnh Nghệ An chưa ban hành bất cứ quyết định nào để nâng mức giãn cách xã hội ở địa bàn TP Vinh, tuy nhiên nhiều cá nhân đã đăng tin sẽ áp dụng CT16+ từ 0h00 ngày 20/8 trên mạng xã hội khiến người dân hoang mang. Thậm chí nhiều nơi xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm tích trữ.

Ngay khi xuất hiện thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nghệ An đã tổ chức xác minh, làm rõ danh tính của những trường hợp vi phạm. Ngay sau đó, đơn vị đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP Vinh triệu tập làm việc với các trường hợp liên quan.

Tính đến chiều ngày 20/8, đã triệu tập, làm việc với 8 trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến chủ trương phòng chống dịch của UBND tỉnh Nghệ An, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Quá trình làm việc, các cá nhân đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm. Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định với mức xử phạt vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi trường hợp.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: phapluatplus.vn