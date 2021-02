Triệu tập nghi phạm tấn công tình dục phụ nữ nước ngoài ven hồ Tây

Ngày 28-2, nguồn tin cho biết, liên quan đến thông tin một số phụ nữ người nước ngoài bị nhóm đối tượng trẻ tuổi tấn công khi họ đi dạo ở khu vực ven hồ Tây, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Bước đầu, Công an quận Tây Hồ đã khoanh vùng được khoảng 25 trường hợp nghi vấn có liên quan.

Nghi phạm D. - Ảnh: Công an cung cấp

Hiện Công an quận Tây Hồ đã triệu tập 1 nghi phạm lên trụ sở cơ quan công an làm việc vào tối 26-2. Nghi phạm được triệu tập tên D. (trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội). Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành mời các nạn nhân nữ người nước ngoài lên cơ quan công an để xác nhận nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tây Hồ xác định được các đối tượng có hành vi tấn công phụ nữ nước ngoài hoạt động theo từng tốp và di chuyển bằng xe máy. Xác định khoảng 30 xe gắn máy liên quan đến vụ việc này.

Trước đó, Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ nhận được trình báo của nhiều nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ người nước ngoài về việc, quanh khu vực Tây Hồ thường xuyên bị những nhóm thanh niên đi xe máy qua và có hành vi tấn công tình dục thô bạo vào các bộ phận nhạy cảm. Thậm chí có nạn nhân còn tố cáo bị nhóm đối tượng bóp cổ, dùng dây thắt lưng vụt, ném gạch vào người… Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 25-2, phóng viên nêu câu hỏi Người phát ngôn bình luận gì về việc Đại sứ quán Anh ở Việt Nam mới đây đăng thông cáo trên Facebook chính thức về việc số vụ tấn công người nước ngoài gia tăng đáng kể ở thủ đô Hà Nội? Bộ Ngoại giao có nhận được công văn chính thức nào từ cơ quan đại diện nước ngoài về vụ này? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã trao đổi với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội để làm rõ nội dung thông báo của Đại sứ quán. Bộ Ngoại giao cũng đã trao đổi với các cơ quan chức năng của Việt Nam để xác minh thông tin và cùng phối hợp xử lý vụ việc như Đại sứ quán Anh nêu. "Cần khẳng định rằng, Việt Nam luôn coi trọng công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho người dân trong nước cũng như cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, học tập làm việc tại Việt Nam, phát hiện và xử ý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật"- bà Hằng khẳng định.

Tác giả: D.Châu

Nguồn tin: Báo Người lao động