Triệt xoá đường dây ma tuý, bắt 5 đối tượng

Ngày 10/6, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An triệt phá một đường dây ma tuý liên huyện.

Trước đó, ngày 8/6, đồng loạt 5 tổ công tác của Công an huyện Quỳ Hợp và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp 5 đối tượng có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

5 đối tượng trong đường dây ma tuý liên huyện.

Tang vật thu giữ được

Theo đó, tại các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tân Kỳ và TP Vinh các tổ công tác lần lượt tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm: Đào Văn Huy (SN 1985) trú tại xã Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nguyễn Hữu Lĩnh (SN 1988), trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Lộc Văn Dũng (SN 1968), Lộc Văn Anh (SN 1994), cả hai cùng trú tại Bản Na Lạnh, xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu và Trần Văn Thục (SN 1987) trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ.

Quá trình khám xét nơi ở các đối tượng, Cơ quan điều tra phát hiện thu giữ 150 viên ma túy tổng hợp, 13,5 gam ma túy dạng đá, 7 ĐTDĐ, 1 cân tiểu ly và một số vật chứng liên quan khác.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân