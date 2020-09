Triệt phá đường dây đưa 20.000 viên thuốc lắc từ nước ngoài về Nam Định tiêu thụ

20.000 viên ma tuý được đóng vào hộp sữa, gửi qua đường buuw điện để che mắt cơ quan chức năng - Ảnh: Hoàng Long

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Nam Định vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Ma túy (Bộ Công an) và lực lượng Hải quan triệt xóa thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ CHLB Đức về Nam Định tiêu thụ bằng đường bưu điện.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã bắt 2 đối tượng, thu giữ 20.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc được các đối tượng cất trong hộp sữa và gửi qua đường bưu điện từ CHLB Đức về Nam Định.

2 đối tượng Lê Minh Hùng và Giang Hùng Hưng đã bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Hoàng Long

Hồ sơ vụ án cho biết, vào 17 giờ 30 phút ngày 7/9, đối tượng Lê Minh Hùng, (36 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định) đang nhận bưu kiện tại một bưu cục trên địa bàn thành phố Nam Định thì bị cơ quan chức năng ập vào, yêu cầu kiểm tra.

Quá trình kiểm tra bưu kiện xác định có tới 20.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc với khối lượng 4kg được cất trong các hộp sữa.

Công an xác định có 20.000 viên thuốc lắc, tổng trọng lượng 4 kg - Ảnh: Hoàng Long

Đấu tranh, khai thác nhanh đối tượng Lê Minh Hùng, Phòng cảnh sát Ma túy tiếp tục thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Giang Hùng Hưng (34 tuổi, trú tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Nam Định).

Khám xét nhà ở của 2 đối tượng trên, cơ quan chức năng thu giữ nhiều giấy tờ và vật chứng có liên quan xác định đây là đường dây vận chuyển ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện Phòng cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Tác giả: Hoàng Long

Nguồn tin: Báo Tiền phong