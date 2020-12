Triệt phá đường dây "đỏ đen" 15 tỷ đồng/tháng: "Ông trùm" 34 tuổi là ai?

Sáng 31/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đánh bạc online do Trần Văn Đạo (sinh năm 1986, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) cầm đầu, bắt giữ 6 đối tượng và đang tiếp tục điều tra, xử lý nhiều con bạc có liên quan.

Ông trùm Trần Văn Đạo. Ảnh: Dân Việt



Đường dây đánh bạc này được công an phát hiện từ tháng 10/2020. Sau một thời gian đấu tranh, thu thập tài liệu, Cơ quan Công an đã có đủ tài liệu xác định vai trò, hành vi của Trần Văn Đạo và các đối tượng khác trong đường dây này.

Ngày 28/12, đồng loạt các tổ trinh sát đã tiến hành bắt khẩn cấp 6 đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng trong đó có "ông trùm" Trần Văn Đạo và làm việc với 10 con bạc để điều tra làm rõ thêm về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

6 đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Trần Văn Đạo, Phan Như Kết, Lê Kim Nhựt, Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Văn Hoàng, Phùng Tấn Hòa. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ nhiều tiền mặt, tang vật có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc.

Qua đấu tranh, Trần Văn Đạo khai nhận đã liên hệ với các trang mạng cá độ để mở các tài khoản đánh bạc với hạn mức 220.000 USD (quy ước 1 USD = 10.000đ, tương đương tổng hạn mức 2,2 tỷ đồng). Sau đó Đạo tách ra thành nhiều tài khoản nhỏ giao lại cho Phan Như Kết và các đầu mối bên dưới.

Cơ quan Công an xác định tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng trong đường dây lên đến hàng chục tỷ đồng, chỉ riêng trong tháng 12/2020 là trên 15 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com