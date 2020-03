Trên đường về quê, 2 mẹ con bị xe tải cán tử vong ở Nghệ An

Khoảng 10h30 sáng nay, xe tải mang BKS:36C - 295.00 (chưa rõ danh tính) chạy hướng từ Vinh đi Nam Đàn trên QL46B, đoạn gần ngã tư xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) thì húc thẳng vào xe máy chở hai mẹ con chị Nam chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn đã khiến hai mẹ con chị Nguyễn Thị Nam (SN 1982) và con trai Nguyễn Văn Hưng (2010), quê ở xã Nghi Liên (huyện Nghi Lộc) tử vong tại chỗ.

CSGT bảo vệ hiện trường

CSGT đo đạc khám nghiệm vụ TNGT

Hiện trường vụ tai nạn giao thông cho thấy, chiếc xe tải 36C-295.00 sau khi húc thẳng vào xe máy mang BKS: 37B2-809.85 đã kéo lê dưới gầm xe một đoạn hơn 50m rồi mới dừng hẳn.

Trên mặt đường vụ tai nạn không nhìn thấy vết mòn của lốp khi tài xế phanh gấp để lại hiện trường. Cạnh thi thể hai mẹ con chị Nam, nhiều hộp sữa vung vãi, mũ bảo hiểm vỡ vụn.

Chị H. nhân chứng làm cỏ bên đường cho biết, ô tô và xe máy đi cùng chiều. Chị Nam đang chở con trai trên đường về quê chồng ở huyện Thanh Chương thì không may gặp tai nạn thương tâm.

Đại diện Viện kiểm sát có mặt ở hiện trường

Xe máy bị kéo lê dưới gầm hơn 50m

Hai mẹ con chết thương tâm

Gần 2 giờ đồng hồ sau khi tai nạn xảy ra, người thân của nạn nhân đã đến hiện trường. Người đàn ông liên tục gọi tên con, cháu...

Hai người đàn ông ngồi uất nghẹn khóc than ở hiện trường

Lực lượng CSGT Công an Nghệ An đo đạc hiện trường vụ TNGT

Trung tá Lê Anh Hào – Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an Hưng Nguyên đến hiện trường khám nghiệm, đồng thời đưa tài xế về trụ sở lấy lời khai ban đầu.

Đây là vụ TNGT nghiêm trọng, tài xế sẽ được test thử ma tuý và đo nồng độ cồn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hưng Nguyên và Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net