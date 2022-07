Trao "bữa cơm yêu thương" đến các thương bệnh binh

Trong tỉnh

Đoàn thanh niên công an tỉnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức bữa cơm yêu thương và tặng quà thương bệnh binh, thân nhân các anh hùng liệt sĩ tại Khu điều dưỡng Thương binh tâm thần kinh Nghệ An.