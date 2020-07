Trăn "khủng" dài hơn 5m nuốt chửng 3 con mèo

Your browser does not support the video tag.

Vào đêm ngày 24/6, chủ nhà Somjit Srasom bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu thất thanh tại Krabi, miền nam Thái Lan. Srasom tìm đến nơi phát ra tiếng mèo kêu và bàng hoàng sợ hãi khi phát hiện ra con trăn dài 5,2m đang siết một trong những con mèo trong đàn mèo mướp của ông. Ba con mèo đã bị con trăn ăn thịt trước đó và nó đang tìm cách nuốt chửng con thứ tư.

Srasom vội vàng mang con mèo còn lại duy nhất đến nơi an toàn và đánh thức các thành viên khác trong gia đình dậy. Họ gọi đội cứu hộ đến để xử lý con trăn. Khi đội cứu hộ đến nơi, con trăn đã trốn trên mái nhà và nấp ở xà ngang.

Các nhân viên cứu hộ mất khoảng 10 phút để tóm gọn con trăn vì nó hầu như không thể phản ứng với chiếc bụng căng tròn. Đội cứu hộ sau đó đã thả con trăn ở một nơi cách xa khu vực dân cư để nó tiêu hóa thức ăn.

“Tôi khá buồn vì 3 trong số 5 con mèo bị trăn nuốt chửng, một con khác chết vì trăn siết. Nhưng rất may là tôi kịp gọi đội cứu hộ tới trước khi con mèo cuối cùng bị hại. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ trông thấy con trăn nào lớn như vậy”, Srasom chia sẻ.

Tác giả: Công Hiếu (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn