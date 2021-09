TP Vinh sẽ mở lại chợ, 11 huyện ở Nghệ An về ‘bình thường mới’

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân phường Hồng Sơn, TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Đó là thông tin được đưa tại cuộc họp của thường trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì chiều 8-9.

Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, tính đến nay Nghệ An có 1.752 ca COVID-19 tại 21/21 địa phương. Đợt cao điểm từ ngày 14-8 đến nay, công tác phòng, chống dịch tại Nghệ An có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả tích cực khi giảm số ca trong cộng đồng và 821 ca khỏi bệnh.

Từ việc toàn tỉnh có 21 huyện cùng lúc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 và chỉ thị 16 nâng cao thì đến nay chỉ còn 7 địa phương thực hiện chỉ thị 16 và 11 địa phương thực hiện chỉ thị 19 trở về trạng thái bình thường mới.

Ông Dương Đình Chỉnh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết qua 4 lần lấy mẫu xét nghiệm diện rộng TP Vinh đã phát hiện 114 F0, nhưng vẫn còn nguy cơ F0 tiềm ẩn trong cộng đồng. Vì thế, cần tiếp tục thực hiện xét nghiệm diện rộng lần thứ 5 tại các khối, xã ở "vùng đỏ".

Theo ông Chỉnh, hiện nay tỉ lệ tiêm chủng phòng COVID-19 tại tỉnh Nghệ An vẫn còn thấp mặc dù "vắc xin về đến đâu tổ chức tiêm đến đó" do lượng vắc xin phân bổ về ít. Số người đã tiêm ít nhất 1 mũi là 136.012 người (khoảng 3,88% dân số), trong đó 68.148 người tiêm đủ 2 mũi (khoảng 1,94% dân số).

Trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế Nghệ An, ông Trần Ngọc Tú - chủ tịch UBND TP Vinh - cho biết thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục triển khai xét nghiệm toàn dân lần 5 ở vùng có nguy cơ cao và rất cao để bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.

Ông Tú đề xuất đến ngày 12-9, nếu rà soát dứt điểm, bóc tách triệt để F0, chuyển trạng thái giãn cách xã hội TP Vinh từ chỉ thị 16 xuống chỉ thị 15 nâng cao. Dự kiến sẽ mở từ 7 - 8 chợ trong số 25 chợ ở thành phố, trong đó chợ đầu mối Vinh vẫn phải tạm dừng hoạt động.

TP Vinh sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan khảo sát để chuyển chợ đầu mối Vinh ra phía ngoài khu vực tiếp giáp giữa TP Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ