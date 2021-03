TP. Vinh sắp đón nhiều khu đô thị mới

Một góc TP. Vinh. Ảnh: Internet

Với mục tiêu phát triển TP. Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023 và mở rộng không gian đô thị theo Quyết định 827/ QĐ-TTr của Thủ tướng Chính Phủ, song song với việc quy hoạch xây dựng hạ tầng giao thông, hàng loạt khu đô thị mới đã được phê duyệt quy hoạch, trong số đó nhiều dự án đã tìm được nhà đầu tư.

Trong năm 2020, một số dự án khu đô thị tại TP. Vinh đã và đang triển khai, như Khu đô thị Mipec - Tràng An rộng 43ha ở phường Vinh Tân, chủ đầu tư là Công ty cổ phần hóa dầu quân đội (Mipec) hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tràng An thực hiện; Dự án Hưng Lộc Home tại Hưng Lộc của Công ty cổ phần dầu khí Nghệ An (PVIT) xây dựng; Dự án khu nhà ở đô thị Sơn Hà tại Nghi Liên, do Công ty CP xây dựng Sơn Hà – Ngọc Thịnh Holdings làm chủ đầu tư; Khu đô thị Vinh Riverside của Công ty CP Sài Gòn – Trung Đô…

Tháng 1/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam. Dự án có diện tích xây dựng gần 38ha, với tổng mức đầu tư hơn 4 nghìn tỷ đồng. Liên danh Công ty cổ phần Eurowindow Holding và Công ty cổ phần xây dựng và quản lý dự án số 1 là nhà đầu tư thực hiện dự án, tiến độ thực hiện không quá 10 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Nghệ An cũng đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ đầu tư với các tập đoàn lớn như Vingroup, FLC, T&T Group, Ecopark.

Phối cảnh hồ điều hòa tại dự án Vinh Heritage của Mipec - Tràng An

Bên cạnh đó, khu đô thị mới ở xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc với tổng diện tích 10,5ha đã được phê duyệt, nghiên cứu lập quy hoạch; Dự án xây dựng khu đô thị mới tại xã Hưng Lộc (tiếp giáp khu công viên cây xanh – hồ điều hòa phía Đông TP. Vinh) có diện tích khoảng 35ha; Khu tổ hợp dịch vụ du lịch đô thị Bến Thủy tại phường Bến Thủy đã phê duyệt quy hoạch… đang triển khai các thủ tục đầu tư lựa chọn nhà đầu tư.

Ngoài ra còn có các khu đô thị được các nhà đầu tư tài trợ kinh phí lập quy hoạch như khu đô thị mới ở phường Đông Vĩnh (khu vực phía đông) do Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng đường sắt Nghệ An tài trợ kinh phí lập quy hoạch; Khu đô thị mới phía Đông Nam xã Hưng Chính (khu đô thị Villa Garden Park) đã trình tỉnh cho phép Công ty CP Crystal Bay tài trợ kinh phí lập quy hoạch; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực chợ Vinh đã trình UBND tỉnh cho phép Công ty CP đầu tư phát triển địa ốc D’Gold tài trợ lập quy hoạch; Dự án xây dựng Khu công nghệ cao tại xã Hưng Hòa hiện Công ty cổ phần HCJ đang nghiên cứu lập dự án đầu tư.

