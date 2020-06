TP Vinh (Nghệ An): Dự án vướng ngược mắc xuôi, người dân “kêu trời” vì không có lối đi

Dự án khu quy hoạch chia lô đất ở tại xóm Trung Thuận, xã Hưng Đông, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) do Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Vinh làm chủ đầu tư.

Đây là dự án được triển khai từ năm 2018 và chính thức thi công vào tháng 10/2019, nhưng hiện nay dự án đã ngừng thi công từ lâu. Có mặt tại khu vực dự án chia lô đất ở tại xóm Yên Bình (do một phần dự án này nằm trên địa phận xóm Yên Bình), chúng tôi thấy khu đất này mặt bằng đào đắp còn dang dở, trên mặt đất những cấu kiện bê tông làm mương thoát nước, bó vỉa hè đường vứt ngổn ngang...

Đường bê tông của người dân xóm Yên Bình đã bị đào đi từ năm 2019, thay vào đó là nền đất nhão nhoét mỗi khi có mưa

Ngay giữa diện tích thu hồi làm dự án, 1 ngôi nhà cấp 4 với hàng rào tre bao kín vẫn còn hiện hữu chưa bị tháo dỡ. Đặc biệt, đường dân sinh phía Bắc dự án đi ngang khu dân cư xóm Yên Bình và đường phía Nam dự án (nối khu dân với đường Bùi Dương Lịch) đã bị đào mất mặt nhựa, để lâu ngày bị xe tải cày nát hình thành nhiều ổ trâu, ổ gà, rãnh lớn, đi lại rất khó khăn. Trời mưa, nước đọng lại thành từng vũng lớn, khi nắng thì gồ ghề khiến người dân địa phương không dám đi vào những đoạn đường này.

Ông Nguyễn Văn H, nhà ở cạnh khu vực dự án bức xúc: “Đường dân sinh bị cào phá để làm dự án chưa đắp trả lại nên việc đi lại khó khăn. Do đây là khu vực gần trường tiểu học và có 1 cơ sở mầm non tư thục trong xóm Yên Bình nên đến giờ tan học, các ngả đường bị dồn ứ, những hộ có nhà gần dự án gặp rất nhiều khó khăn. Đường hẹp, lại bị phá một đầu nên chỉ có cách đi lùi xe cả trăm mét để đi vào nhà”.

Xe tải, xe bồn "cày xới" trong dự án

Qua tìm hiểu, được biết nguyên nhân thi công dở chừng là do công tác giải phóng mặt bằng dự án chưa dứt điểm vì vướng vào hộ ông Cao Văn Mong có nhà ngay chính giữa khu vực làm dự án. Mặc dù trước đó, xã Hưng Đông đã xác nhận đất này do cha con ông Mong lấn chiếm đất công trước năm 1993 và được bồi thường.

Tuy nhiên, nhiều người dân và đảng viên ở xóm Yên Bình lại phán ánh, thửa đất số 217, tờ bản đồ số 20, diện tích 749,7m2 mà ông Mong được nhà nước đền bù có “lí lịch” không rõ ràng. Việc UBND xã Hưng Đông xác nhận nguồn gốc đất chưa chính xác vì thửa đất có diện tích gần 750m2 của ông Mong là ao của Trường Đảng Trần Phú (cũ), năm 1989, đơn vị này chuyển cho xã Hưng Đông quản lý. Sau đó, xã Hưng Đông cho ông Lê Ngọc Do thuê để nuôi cá.

Dù trời nắng thì con đường cũ của người dân vẫn đọng nước, vết lằn đất lượn sóng không thể đi lại

Sau năm 2000, mới chuyển lại cho ông Cao Văn Mong (là con rể ông Do). Diện tích thửa đất cũng không phải người thuê đất cải tạo mà từ con đường đất, trước đây ông Do làm lều canh cá trên đó. Thửa đất 217 có 3 mặt giáp đường giao thông, 1 mặt giáp ruộng của xã viên và sau này, xã còn cắt một phần cho người dân làm sân bóng chuyền. Từ năm 2000, ông Mong mới đến giúp việc cho ông Do, sau đó, ông Do chuyển lại ao cá này cho con rể. Ngôi nhà của ông Mong đang ở cũng không làm trước năm 1993 mà cải tạo khoảng năm 2010. Cả nhà và đất không phải có nguồn gốc sử dụng từ trước năm 1993…

Sau khi có phản ánh của người dân, ngày 25/1/2019, UBND xã Hưng Đông có công văn gửi UBND TP. Vinh với nội dung, sau khi kiểm tra, rà soát UBND xã Hưng Đông thấy, ngày 5/4/2018 xã Hưng Đông xác nhận nguồn gốc, thời gian và diện tích sử dụng đất tại thửa đất số 217 của ông Cao Văn Mong là chưa chính xác. Vì vậy, UBND xã Hưng Đông đề nghị UBND TP. Vinh và các đơn vị liên quan chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với thửa đất của hộ gia đình ông Cao Văn Mong. UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra xác minh nguồn gốc sử dụng đất thửa đất số 217 tờ bản đồ số 20 diện tích 749,7m2 để có cơ sở xác định nguồn gốc sử dụng.

Một con đường khác từ đường Bùi Dương Lịch vào xóm cũng đã bị dựu án "khai tử"

Sau khi rà soát, UBND TP. Vinh đã khẳng định, hộ ông Cao Văn Mong sử dụng đất có nguồn gốc lấn chiếm đất công trước ngày 15/10/1993 (thời điểm Luật Đất đai 1993 có hiệu lực-PV) với diện tích là 304,9m2 (chứ không phải gần 750m2 như xác nhận ban đầu) tại thời điểm lấn chiếm và xây dựng nhà không có văn bản ngăn chặn của các cấp chính quyền. Phần diện tích này nếu được UBND xã Hưng Đông xác nhận có các công trình nhà ở được xây dựng trước ngày 15/10/1993 thì đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, đến nay, nhiều đảng viên và người dân ở xóm Yên Bình vẫn không đồng tình với cách giải quyết của chính quyền. Họ cho rằng, đất không phải do ông Mong cải tạo trước năm 1993 mà được chính quyền hợp pháp hóa để ông Mong lấy hàng tỷ tiền đền bù của nhà nước.

Ông Trần Anh Tấn - Chủ tịch UBND xã Hưng Đông cho rằng, dự án đang điều chỉnh quy hoạch để tiếp tục thi công không có chuyện làm mất đường của dân, nếu có phản ánh của người dân về đường đi thì chính quyền đã xử lý. Còn việc thi công dở là do khâu bồi thường giải phóng mặt bằng, cụ thể là vướng mắc hộ ông Cao Văn Mong, xã đang rà soát vấn đề liên quan đến đất đai vì hộ dân này lấn chiếm trước năm 1993, đủ điều kiện để cấp bìa đỏ. Hiện, người dân chưa đồng tình việc đền bù đất ở cho hộ đó nên chồng chéo chưa thi công được. Xã đang đề nghị thanh tra làm việc cho rõ để trả lời cho dân.

Dự án đã "án binh bất động" từ cuối năm 2019 đến nay

Một cán bộ của Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Vinh nói, dự án phân thành 29 lô đất ở, tổng đầu tư xây dựng 6 tỷ đồng. Việc thi công theo tiến độ giải phóng mặt bằng nhưng do vướng đất ông Mong nên thành phố chưa phê duyệt phương án đền bù. Hiện nay, Chi bộ xóm Yên Bình có đơn phản ánh về nguồn gốc đất vì cho rằng xác nhận nguồn gốc của xã Hưng Đông chưa chính xác và yêu cầu thanh tra vào cuộc. Còn về việc thi công đường, hiện UBND tỉnh Nghệ An chưa phê duyệt phân khu cho nên phải chờ điều chỉnh quy hoạch. Những đường bao quanh khu quy hoạch trước đây đã duyệt nhưng do điều chỉnh quy hoạch phải duyệt lại nên phải dừng thi công.

Ông Trần Xuân Lễ - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Vinh cho biết thêm, việc thi công vẫn đảm bảo tiến độ nhưng do chờ xác minh lại nguồn gốc đất là do UBND xã Hưng Đông và người dân nên dự án phải tạm dừng lại.

Người dân đề nghị chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Vinh và các bên liên quan cần phải khẩn trương giải quyết các vướng mắc, nhanh chóng thi công hoàn thành dự án, trả lại con đường cho người dân đi lại

Với những thông tin như trên, có thể nói rằng, một dự án chia lô đất ở có quy mô không lớn nhưng lại xuất hiện vướng ngược, mắc xuôi từ khâu giải phóng mặt bằng đến việc chờ UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt phân khu rồi phải chờ điều chỉnh quy hoạch đã gây ra không ít khó khăn, phiền toái cho nhiều hộ dân nơi đây, nhất là về môi trường và con đường đi lại... đã khiến không ít người dân hết sức bức xúc.

Đề nghị UBND xã Hưng Đông, Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An cần phải nhanh chóng có phương án tháo gỡ những bất cấp, vướng mắc, giải quyết dứt điểm vấn đề để cuộc sống của người dân nơi đây sớm trở lại bình thường.