TP Vinh, Nghệ An: Cần sớm trả lại đất đường đi theo quy hoạch cho dân

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lấn vào đất quy hoạch làm đường.

Theo đơn phản ánh của công dân xóm 8, xã Hưng Chính, TP Vinh (Nghệ An), vào năm 2017, người dân đã có đơn phản ánh việc địa phương xác nhận nguồn gốc đất của bà Nguyễn Thị Linh và ông Đào Hải Đường tại thửa đất số 667, (tờ bản đồ số 3) không chính xác, dẫn đến việc UBND TP Vinh cấp GCN cho gia đình này chồng lên phần đất đã quy hoạch làm đường dân sinh từ năm 1987.

Sau đó, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã tiến hành rà soát và có kết luận nêu rõ: “Việc xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của gia đình ông Đường, bà Linh không đúng thực tế, để từ đó gia đình ông Đường được UBND TP Vinh cấp GCN bao gồm một phần diện tích đường được quy hoạch từ trước năm 1988 là phản ánh đúng”.

Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác định chữ ký của những chủ sử dụng đất liền kề trong biên bản xác định ranh giới, mốc giới ngày 6/8/2013 không phải do cùng một người ký.

Mặc khác, phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất ngày 1/8/2013 đối với thửa đất của gia đình ông Đường xác định nguồn gốc đất không đúng.

Thanh tra kiến nghị UBND TP Vinh thu hồi GCN đã cấp cho gia đình ông Đường, bà Linh; đồng thời xem xét lại việc cần thiết hay không cần thiết tiếp tục thực hiện quy hoạch con đường phía Đông thửa đất 667, để từ đó hướng dẫn ông Đường làm thủ tục cấp đổi lại GCN đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Không đồng tình với việc thu hồi GCN, bà Nguyễn Thị Linh đã khiếu nại. Tại kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã đề nghị UBND TP Vinh giải quyết khiếu nại của bà Linh theo đúng quy định pháp luật, minh bạch, khách quan, toàn diện. Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo xem xét hành vi phạm tội (nếu có) đối với việc giả mạo chữ ký trong hồ sơ cấp đổi GCN của gia đình ông Đường, bà Linh.

Theo đó, UBND TP Vinh đã ban hành Văn bản số 6306/UBND-TNMT với nội dung: Việc thu hồi GCN của gia đình ông Đường, bà Linh do cấp sai quy định là đúng với điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 và điểm b khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ–CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Theo đơn thư hiện nay thì nguyện vọng của công dân vẫn là có đường đi theo đúng quy hoạch để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất chung; đồng thời sớm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân để có hình thức xử lý theo đúng quy định.

Tác giả: K.Long - Q.Trung

Nguồn tin: baophapluat.vn