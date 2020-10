TP Vinh: Chính quyền “tuýt còi” giao dịch tại dự án Khu nhà ở xã hội của PVIT

Dự án đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Đầu tháng 10/2020, Dự án Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp và CBCNV (cán bộ công nhân viên) tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An vẫn đang tiến hành xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Tại khu vực xóm Đức Vinh, xã Hưng Lộc nơi dự án được triển khai cũng trưng một tấm biển thông báo rõ từ phía chủ đầu tư nội dung thông báo này nêu rõ: “Hiện nay chủ đầu tư chưa có kế hoạch khai thác sản phẩm. Vậy quý khách hàng lưu ý các thông tin trên mạng xã hội và hình thức bán hàng trên thị trường (nếu có) là không phải từ phía chủ đầu tư đưa ra. Chủ đầu tư chỉ thực hiện bán hàng sau khi Sở Xây dựng Nghệ An có thông báo sản phẩm của dự án đủ điều kiện mở bán”.

Tuy nhiên từ trước đã xuất hiện nhiều thông tin được "rao" trên mạng xã hội.

Như vậy, các sản phẩm của dự án vẫn chưa mở bán. Những giao dịch bất động sản tại đây nếu có sẽ không phải từ phía chủ đầu tư. Tuy nhiên trước đó tại trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến dự án đồng thời có nhiều sản phẩm được “rao”. Thậm chí còn xuất hiện dạng giao dịch vô cùng mới mẻ là “giữ chỗ thiện chí”.

Cụ thể, trên trang chủ của Khu đô thị mới Hưng Lộc (Hưng Lộc Homes) đã được đăng tải bán: “7 căn biệt thự; 42 căn shophouse;m các khu liền kề gồm 60 lô…” Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội thì Đơn vị phân phối độc quyền chính thức toàn dự án của Dự án siêu hot tại Hưng Lộc là Tân Long Land.

Cơ sở hạ tầng vẫn đang được xây dựng.

Ngay sau đó, UBND TP Vinh, Nghệ An đã lập tức “túy còi” bằng văn bản 5190/UBND-QLĐT về việc giao dịch mua bán bất động sản tại dự án Khu nhà ở thu nhập thấp và CBCNV tại xã Hưng Lộc”. Trong đó UBND TP Vinh giao UBND xã Hưng Lộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng khuyến cáo người dân phải tìm hiểu kỹ thông tin về pháp lý của dự án, về chủ đầu tư, không tham gia giao dịch, mua bán sản phẩm của dự án với các đối tượng lạ để tránh thiệt hại có thể xảy ra.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt, cập nhật thông tin, tình hình diễn biến để có các biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời nhằm tránh những nguy cơ, rủi ro ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Chủ đầu tư dán thông báo khẳng định chưa có kế hoạch khai thác sản phẩm.

Ông Nguyễn Đăng Thành, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, TP Vinh (Nghệ An) cho biết: Ngay sau khi nhận được văn bản từ UBND TP Vinh ngoài công tác tuyên truyền đến người dân, xã cũng đã giao công an, địa chính thường xuyên theo dõi nắm bắt các thông tin liên quan. Tuy nhiên đến thời điểm vẫn chưa phát hiện giao dịch liên quan đến các sản phẩm tại dự án này. Hiên xã vẫn chưa nhận được văn bản mới nào từ UBND TP Vinh.

Dự án nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT, Mã: PXA) có tên đầy đủ là Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên (Khu đô thị Hưng Lộc), thuộc xóm Đức Vinh, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An. Dự án có tổng mức đầu tư 210 tỉ đồng