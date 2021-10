Toyota Vios - Thiết kế mới, giá hấp dẫn, dịch vụ điểm 10

Nếu có một cuộc bình chọn xem mẫu xe nào được người tiêu dùng Việt biết đến nhiều nhất, chắc chắn Vios sẽ giành chiến thắng. Toyota Vios luôn là cái tên đầu tiên được nhắc tới cho bất cứ ai, gia đình nào đang có ý định mua sắm xe sedan phổ thông với tầm giá từ 500 – 600 triệu đồng. Và nếu bạn hỏi những người xung quanh để tham khảo hay nhận sự tư vấn mua xe thì chắc 90% họ sẽ khuyên bạn mua Vios bởi rất nhiều yếu tố thực dụng sát sườn.

Vios ra mắt từ năm 2003, cứ dần dần đi vào cuộc sống của hàng ngàn người Việt, chuyên chở hàng triệu triệu chuyến đi an toàn, Vios gần gũi thân thương đến mức người ta ví nó là xe “quốc dân” – với hàm nghĩa là mẫu xe phù hợp cho mọi nhà. Với gần 200.000 chiếc đã được bán ra, Vios luôn đứng đầu danh sách những mẫu xe bán chạy nhất thị trường hằng năm.

Người ta tin tưởng và khuyên bạn mua Vios đều có lí do riêng. Bởi lẽ rằng, thời gian gần 20 năm đã minh chứng cho những điều mà mọi người thường gọi là “giá trị cốt lõi” bao gồm sự bền bỉ, tiết kiệm xăng, kinh tế trong sử dụng bảo dưỡng, sửa chữa hay giá trị bán lại cao.

Các gia đình trẻ chưa dư dả tài chính, nhưng cần một chiếc xe để vừa đi làm hàng ngày, đưa đón con cái hay đi chơi cuối tuần thì Vios sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu. Với Vios thì gần như chẳng phải lo lắng quá nhiều về chi phí bảo dưỡng hay phụ tùng sửa chữa cũng như hệ thống đại lý. Ví dụ như chi phí bảo dưỡng mức 5.000km chỉ hết gần 600.000 đồng, tổng chi phí bảo dưỡng từ 0 tới 100.000km cũng chỉ hết khoảng 23 triệu đồng, trong khi con số này ở đối thủ là 32 và 40 triệu đồng. Rõ ràng, xét bài toán kinh tế ở mọi mặt, Vios luôn tiết kiệm hơn rất nhiều so với các đối thủ.

Bên cạnh đó, với hệ thống 75 đại lý, trạm dịch vụ tại 37 tỉnh thành trên cả nước, cùng triết lý "Omotenashi" - tinh hoa văn hóa hiếu khách của người Nhật, Toyota đã đưa dịch vụ chăm sóc khách hàng lên một tầm cao mới: chăm sóc từ điều nhỏ nhất, để khách hàng luôn thấy Toyota đồng hành mọi lúc mọi nơi.

Cũng không ít người e ngại vấn đề an toàn của Vios khi nghe người này nói thế này thế kia, tất cả cũng chỉ là “nghe nói” chứ chưa hề có bằng chứng thực tế nào. Còn thực tế, Vios là chiếc xe an toàn nhất phân khúc sedan hạng B với chứng chỉ an toàn 5 sao của Asean NCAP. Toyota rất hào phóng về trang bị an toàn trên Vios như phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử VSC, hỗ trợ kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, 6 cảm biến quanh xe cho tới 7 túi khí sẽ đảm bảo tối đa cho tất cả mọi người trên xe khi xảy ra va chạm.

Đặc biệt, nhằm chia sẻ những khó khăn của người dân sau đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 cũng như kích cầu mua sắm cuối năm, Toyota Việt Nam đã tung ra khuyến mãi hấp dẫn dành cho Vios trong tháng 10/2021. Theo đó, khách hàng mua xe Vios E MT và E CVT, nhận mức hỗ trợ trước bạ lên tới gần 30 triệu đồng bao gồm hỗ trợ trước bạ 25 triệu đồng và một camera hành trình trị giá 4,51 triệu đồng. Đặc biệt, mức hỗ trợ trước bạ dành cho hai bản Vios G và GR-S trị giá 30 triệu đồng cùng quà tặng đi kèm là một camera hành trình trị giá 4,51 triệu đồng. Tổng gói ưu đãi này lên đến hơn 34,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công ty Tài chính Toyota Việt Nam cũng triển khai gói vay mua xe Vios cực kỳ ưu đãi với lãi suất chỉ 2,99%/năm (trong 6 tháng đầu). Với số tiền ban đầu chỉ khoảng 95 triệu đồng là bạn có thể hiện thực hoá giấc mơ sở hữu xe hơi Vios ngay lập tức với thủ tục đơn giản, nhanh chóng tại hơn 75 đại lý/chi nhánh của Toyota trên toàn quốc.

Với tất cả những tính năng tiện ích cũng như an toàn cùng mức giá bán hấp dẫn bên cạnh các ưu đãi lớn của Toyota, Vios là lựa chọn đúng đắn nhất cho bất cứ ai đang có ý định mua xe trong tầm giá 600 triệu đồng (cả đăng ký) mà không phải là chiếc xe nào khác.

Trong tháng 10, Toyota Việt Nam thực hiện chương trình ưu đãi gói bảo hiểm vật chất cho khách mua xe Fortuner lên tới 19,4 triệu đồng tùy từng phiên bản và màu ngoại thất; thay đổi gói khuyến mãi 2 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota sang hỗ trợ lệ phí trước bạ 40.000.000 đồng cho khách mua xe Corolla Altis (áp dụng với tất cả các phiên bản) và tiếp tục ưu đãi cho khách hàng mua xe Wigo và Rush từ giờ đến hết 31/12/2021. Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam hỗ trợ giảm giá 15% dầu động cơ, phụ tùng bảo dưỡng & phụ tùng hao mòn tự nhiên cho tất cả các khách hàng cài đặt ứng dụng TOYOTA Vietnam để nhận mã khuyến mại & đặt lịch hẹn trước với đại lý. Chương trình áp dụng từ ngày 01/10/2021 đến 30/11/2021 tại hệ thống 75 đại lý trên toàn quốc. Đặc biệt, từ ngày 1/10/2021, nhiều hoạt động hấp dẫn cuối năm sẽ được triển khai bởi các đại lý Toyota trên toàn quốc, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm những mẫu xe của Toyota cùng nhiều chương trình và quà tặng có giá trị.

