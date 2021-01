Tổng thống Trump thừa nhận chiến thắng của ông Biden

Your browser does not support the video tag.

Trong video mới đăng trên Twitter ngày 7/1, Tổng thống Trump thừa nhận chiến thắng của ông Joe Biden, đồng thời kêu gọi hàn gắn và chuyển giao quyền lực.

"Quốc hội đã chứng nhận kết quả bầu cử. Một chính quyền mới sẽ nhậm chức vào ngày 20/1. Trọng tâm của tôi lúc này là bảo đảm chuyển giao quyền lực diễn ra trật tự, suôn sẻ và trơn tru. Đây là thời khắc kêu gọi hàn gắn và hòa giải", ông Trump nói.

Phát biểu này đánh dấu lần đầu tiên ông Trump thừa nhận sẽ không có nhiệm kỳ thứ 2 cho chính quyền của mình.

Trước đó, tài khoản Twitter của tổng thống bị khóa vào ngày 6/1, khiến ông không thể viết gì trên mạng xã hội trong gần 24 giờ.

Ông Trump phát biểu trong video đăng trên Twitter tối ngày 7/1 theo giờ địa phương. Ảnh chụp màn hình.

Tổng thống cũng lên án vụ bạo loạn xảy ra ở trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6/1.

"Tôi muốn bắt đầu bằng việc đề cập đến sự kiện ở Điện Capitol. Như hầu hết người Mỹ, tôi tức giận với hành vi bạo lực, vô pháp và lộn xộn. Tôi đã ngay lập tức triển khai Vệ binh Quốc gia để bảo vệ tòa nhà và trục xuất những người đột nhập", ông Trump phát biểu.

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ là một đất nước của luật pháp. Ông chỉ trích những người biểu tình tràn vào Điện Capitol "làm ô uế nền dân chủ Mỹ".

"Gửi đến những người tham gia vào hành vi bạo lực, các bạn không đại diện cho đất nước này. Gửi đến những người phá luật, bạn sẽ phải trả giá", ông Trump khẳng định.

Ông Trump nói người dân Mỹ vừa trải qua một cuộc bầu cử căng thẳng và giờ là lúc "phải hạ nhiệt và bình tĩnh lại". "Nước Mỹ phải tiếp tục vận hành", ông nói.

Ông giải thích việc nhóm tranh cử của mình mạnh mẽ theo đuổi các thách thức với kết quả bầu cử, bởi vì "mục tiêu duy nhất của tôi khi làm vậy là để đảm bảo tính toàn vẹn của các phiếu bầu".

Tổng thống Mỹ khẳng định đã chiến đấu để bảo vệ nền dân chủ của nước này. Ông đề nghị nên cải cách luật bầu cử để đảm bảo lá phiếu của mọi cử tri được tính, "và để người dân vẫn tin vào các cuộc bầu cử trong tương lai".

Kết thúc video, ông Trump khẳng định "được làm tổng thống của các bạn là niềm vinh dự trong đời tôi".

Khi nhắn nhủ những người ủng hộ, ông Trump nói "tôi biết các bạn đang thất vọng, nhưng tôi muốn các bạn biết rằng hành trình tuyệt vời của chúng ta chỉ mới bắt đầu".

Tuyên bố trong đoạn video mới nhất cho thấy sự thay đổi thái độ hoàn toàn so với những gì Tổng thống Trump thể hiện nhiều tháng qua.

Trước đó, ông Trump cố khẳng định mình thắng thế trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 11/2020, cáo buộc kỳ bầu cử có gian lận dù không có bằng chứng.

Đoạn video phát biểu của tổng thống được đăng không lâu sau khi các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ kêu gọi phế truất tổng thống vì vụ bạo loạn ngày 6/1 ở Điện Capitol.

Tác giả: Như Trần

Nguồn tin: zingnews.vn