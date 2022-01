Tổng thống Duterte dọa bắt người không tiêm phòng Covid-19

WHO: Sai lầm nếu xem Omicron là biến thể nhẹ Tại buổi họp báo ở TP Geneva - Thụy Sĩ hôm 6-1, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định Omicron dường như gây ra các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn so với biến thể Delta, đặc biệt là với những người đã được tiêm phòng. Tuy nhiên, ông Ghebreyesus nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa Omicron là biến thể nhẹ. "Cũng giống như các biến thể trước đó, Omicron đang gây ra các ca nhập viện và tử vong" – Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo cùng với Delta, Omicron có thể gây ra "một cơn sóng thần" ca nhiễm, khiến các hệ thống y tế quá tải. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters