Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt cùng hai cộng sự bị truy tố về tội lừa đảo

Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 20/2 cho biết, Viện kiểm sát quân sự (VKSQS) Trung ương vừa có cáo trạng truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Đinh Tiến Sử (SN 1975) trú ở 36A Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SX TMDV Bạch Việt - chủ đầu tư dự án khách sạn (KS) Bavico Nha Trang ở phường Xương Huân, TP Nha Trang (Khánh Hòa) và dự án KS Bavico Plaza Đà Lạt ở phường 1, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Khách sạn Bavico Nha Trang - nơi Đinh Tiến Sử cùng hai cộng sự lừa đảo chiếm đoạt 215 tỷ đồng của 125 khách hàng mua "căn hộ du lịch". Ảnh: Hữu Toàn

Cùng bị truy tố về tội danh nêu trên trong vụ án này còn có Nguyễn Văn Đạt, Phó tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt kiêm Giám đốc KS Bavico tại Nha Trang và Bùi Tiến Dũng, phụ trách bộ phận kinh doanh bất động sản của Công ty Bạch Việt.

Cách đây hơn 7 năm, vào giữa tháng 11/2013, Công ty Bạch Việt ký kết hợp đồng thuê đất quốc phòng 3.140m2 của Bộ Tư lệnh (BTL) Quân khu 5 tại 02 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, TP Nha Trang đến hết năm 2060 để đầu tư dự án Bavico Nha Trang với công suất hơn 300 phòng lưu trú và các dịch vụ sky bar, spa, hồ bơi, massage, karaoke, nhà hàng tiệc cưới, sân tennis…

Gần hai năm sau khi triển khai dự án KS Bavico Nha Trang, tháng 7/2015, Công ty Bạch Việt ký kết hợp đồng với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng để liên doanh, liên kết đầu tư dự án KS Bavico Plaza Đà Lạt với công suất 252 phòng tại 03 Lê Thị Hồng Gấm, phường 1, TP Đà Lạt.

Dù chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật, nhưng Đinh Tiến Sử – Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt cùng một số cộng sự không chỉ tổ chức hoạt động kinh doanh KS Bavico Nha Trang và KS Bavico Plaza Đà Lạt, mà còn giở chiêu huy động vốn bằng hình thức ký kết hợp đồng bán phòng lưu trú cho nhiều khách hàng ở Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội… sau khi tự biến hóa thành “căn hộ du lịch”.

Trong hợp đồng, Công ty Bạch Việt cam kết làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSĐ) cho bên mua, cam kết thuê lại nhà, trả lợi nhuận mỗi năm 15% trên tổng giá trị căn hộ và mua lại căn hộ bất kỳ thời điểm nào.

Bị cáo Đinh Tiến Sử cùng các đồng phạm tại phiên tòa hình sự sơ thẩm cuối tháng 9-2019 của TAND TP Nha Trang xét xử vụ án "Chứa mại dâm". Ảnh: CTV

Sau nhiều năm chờ đợi nhưng không được phân chia lợi nhuận sòng phẳng, không nhận được giấy CNQSD căn hộ, nên đông đảo khách hàng nhiều lần tụ tập trước KS Bavico Nha Trang và KS Bavico Plaza Đà Lạt yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo cam kết trong hợp đồng nhưng bất thành. Bức xúc nên khách hàng nhiều lần giăng băng rôn kêu đòi quyền lợi, khiếu kiện, tố cáo Công ty Bạch Việt.

Để đối phó tình huống này, Tổng Giám đốc Đinh Tiến Sử lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh mục tiêu đầu tư KS Bavico Nha Trang và KS Bavico Plaza Đà Lạt thành “căn hộ du lịch” để bán hoặc cho thuê dài hạn, nhưng không được UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp nhận. Nghiêm trọng hơn nữa là Đinh Tiến Sử cùng một số cộng sự thế chấp toàn bộ KS Bavico Nha Trang để vay 185 tỷ đồng và toàn bộ KS Bavico Plaza Đà Lạt để vay 180 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Bị can Đinh Tiến Sử bị Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ theo quyết định truy nã của Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Với sự trợ giúp của hai cộng sự Nguyễn Văn Đạt, Bùi Tiến Dũng, từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2017, Đinh Tiến Sử – Tổng Giám đốc Công ty Bách Việt đã ký kết 158 hợp đồng bán 164 “căn hộ hộ du lịch” tại KS Bavico Nha Trang cho 125 khách hàng để chiếm đoạt hơn 215 tỉ đồng.

Để tạo lòng tin cho khách hàng, Sử còn chỉ vẽ cho Trần Thị Ngọc Anh, nhân viên tạp vụ KS Bavico Nha Trang mạo danh luật sư, ký tên với tư cách người làm chứng trong các hợp đồng bán “căn hộ du lịch”.

Tương tự từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2017, Đinh Tiến Sử ký kết 61 hợp đồng bán 61 “căn hộ hộ du lịch” tại KS Bavico Đà Lạt cho 49 khách hàng để chiếm đoạt hơn 77 tỉ đồng. Theo đó, tại hai dự án nêu trên, Định Tiến Sử cùng hai đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt gần 293 tỷ đồng của 163 khách hàng khi ký kết hợp đồng bán 225 “căn hộ du lịch”.

Trong lúc hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên đang dần lộ diện, thì đêm 24/10/2017, Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra KS Bavico Nha Trang, bắt quả tang 3 cô gái người Việt và 3 du khách người Trung Quốc đang mua bán dâm, trong khi đó tại tầng 4 khách sạn này còn 25 cô gái trẻ tuổi đang chờ phục vụ du khách nước ngoài có nhu cầu mua dâm.

Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa lần lượt khởi tố, bắt tạm giam về tội “Chứa mại dâm” đối với Đinh Tiến Sử - Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969), trú ở phường Ngọc Hiệp; Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1979), trú ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang (Khánh Hòa) và Phan Thị Hoài Nhung (SN 1986), trú ở TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Sau một thời gian bị bắt tạm giam, Đinh Tiến Sử được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ ngày hầu tòa. Trong thời gian đang được tại ngoại, Đinh Tiến Sử đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quyết định số 21/QĐ-KTBC ngày 24/10/2019. Do đối tượng này lẩn trốn nên ngày 7/11/2019 Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Hơn 1 tháng sau đó, Đinh Tiến Sử đã bị Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt giữ khi đang lẩn trốn tại chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP Huế.

Sau 6 ngày xét xử hình sự sơ thẩm vụ án “Chứa mại dâm” nêu trên, ngày 23/9/2019 TAND TP Nha Trang đã trả hồ sơ vụ án cho cơ quan kiểm sát cùng cấp để điều tra bổ sung một số nội dung cần được làm rõ.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân