Tôn vinh gương Thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu 2021

Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu nhận biểu trưng

Kế thừa và phát huy thành tích của các thế hệ đoàn viên thanh niên đi trước, thời gian qua, tuổi trẻ Công an Nghệ An đã luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, đẩy mạnh phong trào thi đua “Thanh niên Công an Nghệ An học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, phát động phong trào “Tuổi trẻ Công an Nghệ An tiến quân vào khoa học kỹ thuật”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, Đề án “tuổi trẻ Công an Nghệ An hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường”… Theo đó, đã tổ chức hàng ngàn buổi sinh hoạt chính trị, truyền thống; xây dựng và duy trì 30 câu lạc bộ pháp luật và phổ biến pháp luật; đảm nhận thực hiện 86 công trình, phần việc thanh niên góp phần thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn; hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện tăng cường cho lực lượng chiến đấu, đơn vị cơ sở, xung kích đảm nhận chức danh công an xã…

Biểu dương 10 cán bộ, đoàn viên là Thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu năm 2021

Với những thành tích xuất sắc đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Công an, 03 Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn; được Bộ Công an, Trung ương Đoàn, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh và Công an tỉnh tặng gần 200 bằng khen, giấy khen các loại; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiều năm liền được tặng “Cờ đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”; nhiều tập thể, cá nhân của các tổ chức Đoàn trực thuộc cũng vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý với những chiến công xuất sắc trên các lĩnh vực công tác.

Tại buổi lễ, Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại úy Nguyễn Đình Khánh đã trao hoa và biểu trưng cho 10 cán bộ, đoàn viên Thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu năm 2021.

Phát biểu thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đại tá Hồ Văn Tứ đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, đồng chí gợi mở và nhấn mạnh trong thời gian tới, lực lượng đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, xây dựng hình mẫu người cán bộ đoàn viên Công an tỉnh bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên; Quan tâm, triển khai ngày càng hiệu quả các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng, làm tốt công tác xây dựng điển hình tiên tiến; Luôn tăng cường học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức xã hội, năng động, sáng tạo.

